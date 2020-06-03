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В США назвали полет американских B-1B «проблемой для российского флота» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В США назвали «проблему для российского флота»
Фото: Reuters
Полет стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer американских ВВС над Черным морем является «очевидным сигналом» для России, пишут американские СМИ.
Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer американских ВВС во время полета над Черным морем отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника, пишет The Drive.
По мнению журналистов, отправка B-1B в Черноморский регион является «очевидным сигналом» для России, а продемонстрированные США и их союзниками возможности могут «представлять особенно серьезную проблему для российского флота», передает РИА «Новости».
Напомним, 29 мая командование ВВС США в Европе сообщило, что два B-1B Lancer поднялись с авиабазы в Южной Дакоте и совершили полет над Черным морем, их сопровождали истребители ряда стран, в том числе ВВС Украины. В Минобороны России сообщили, что системы ПВО зафиксировали B-1B над Черным и Балтийским морями, после чего российские истребители Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс.
Самолеты НАТО и США регулярно проводят полеты у российских границ и у российских баз в Сирии. Так, 6 мая бомбардировщики ВВС США B-1 Lancer провели в воздушном пространстве Эстонии учебные сбросы бомб в ходе учений НАТО «Весенний шторм». Генштаб Вооруженных сил России расценил учения НАТО как провокационные.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , Генштаб , НАТО , РИА Новости , США
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