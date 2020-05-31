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Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории 

ТАСС и ещё 3 29 минут назад
Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений»
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории. Как сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в субботу перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, он уже ознакомился с разработками.
"Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо [можно было] представить в истории. Я уже видел разработки, даже я не могу поверить в это", — сказал американский лидер. Подробностей Трамп не привел.
В середине мая Трамп заявлял, что Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент. По его утверждению, создаваемая США ракета — "самая быстрая в мире, почти в три раза [быстрее российской или китайской]". Трамп тогда не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.
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Оружие , Армия , Войска , Дональд Трамп , США
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