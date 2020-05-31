«Уничтожитель» Крымского моста поразил сразу две цели 

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На Украине похвалились испытаниями клона советской противокорабельной ракеты — "уничтожителя" Крымского моста.

Конструкторы заявили, что во время испытаний «одновременно поразили две цели». Об этом сообщает «Радио Спутник».

Крылатые противокорабельные ракеты Р-360 комплекса «Нептун» прошли испытания на полигоне в Одесской области. Военные утверждают, что они почти одновременно уничтожили две цели в Черном море, с интервалом две секунды. Одна мишень находилась в 85 км, другая — в 110 км.

«Я всех вас поздравляю! Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности», — заявил конструктор бюро «Луч», где усовершенствовали старую советскую ракету.

По его словам, за 10-15 километров до цели ракеты, оснащенные самонаводящимися головками, снизили высоту полета до пяти метров над уровнем моря.

В прошлом году бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен «Нептунами».

Ракеты комплекса «Нептун» представляют собой дозвуковую маловысотную противокорабельную ракету для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн.

По сути, это модернизированная бюро «Луч» советская ракета Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия УССР.

Это изделие создавалось по технологиям 1970-х годов. Киев решил перезапустить это производство ввиду небольшой сложности. Ракета по характеристикам значительно уступает современным российским ракетам аналогичного класса.