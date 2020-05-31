«Уничтожитель» Крымского моста поразил две цели

Украинские крылатые противокорабельные ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в ходе испытаний на государственном полигоне Алибей в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели, сообщает АрміяInform.

По словам генконструктора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, работающего над оружием, пуски ракет осуществлялись по двум целям в Черном море с интервалом две секунды друг от друга. Разработчик отметил, что первая мишень находилась на расстоянии 85 километров от места пуска, а вторая — на удалении 110 километров от него. При этом расстояние между самими целями превышало 20 километров.

Коростелев отметил, что за 10-15 километров до поражения цели ракеты, оснащенные самонаводящимися головками, снизили высоту полета до пяти метров над уровнем моря.

«Далее ракеты рассчитали оптимальную точку попадания, преодолели путь, который остался, и уничтожили две морские цели. Я всех вас поздравляю! Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности», — заявил конструктор.

В апреле Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен «Нептунами».

В феврале того же года The National Interest написал, что в случае успеха «Нептун» станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.