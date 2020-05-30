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США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Издание Forbes обвинило Россию в краже проекта корабля «Мистраль», основываясь на информации из блога.
«Когда ты не можешь купить это, укради это. Таков подход России к приобретению новых десантных кораблей спустя шесть лет после того, как Франция отменила продажу», — пишет издание.
По его мнению, российский универсальный десантный корабль (УДК) проекта 23900 является клоном французского вертолетоносца «Мистраль».
При этом американское издание ссылается на комментарий bmpd в LliveJournal. В мае Минобороны России и крымский завод «Залив» заключили контракт на строительство двух УДК проекта 22390. Блогеры пишут, что «проект выглядит как в значительной мере клон» Mistral. У него похожая архитектура, но больше водоизмещение и вместимость.
Девять лет назад Россия заключила контракт с Парижем о поставке двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев «Мистраль». Однако французы разорвали контракт из-за санкций против России и давления США.
Месяц назад ТАСС, ссылаясь на источник в ВПК, сообщил, что завод «Залив» построит два десантных корабля стоимостью в 100 миллиардов рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что предположительно, это будут УДК серии «Прибой», способные нести на борту до 900 морских пехотинцев и 20 тяжелых вертолетов. Они будут обладать доковой камерой для десантных катеров, иметь водоизмещение около 25 тысяч тонн и максимальную длину 220 метров.
Комментарии 452
Оружие , Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , Судостроительный завод "Залив" , ИТАР-ТАСС , США , Франция
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