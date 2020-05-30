Пентагон подписал крупный контракт на поставку оружия

Сухопутные войска США закупили крупнейшую партию неуправляемых ракет Hydra-70 для вертолетов армейской авиации. Информацию подтвердили в пресс-службе министерства обороны страны.

"Компания General Dynamics Ordnance Tactical Systems займется производством и техническим сопровождением блоков НАР Hydra-70. Сумма подписанного контракта составляет 3,42 миллиарда долларов", — со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Предполагается, что соглашение будет выполнено к 30 сентября 2026 года. Объемы производства боеприпасов в минобороны США не уточнили. Ракета Hydra-70 является основным неуправляемым ракетным боеприпасом американской армейской авиации. Она устанавливается на боевые вертолеты "Апач", "Вайпер" и другие.