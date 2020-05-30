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Пентагон подписал крупнейший с начала года контракт на поставку оружия 

Российская Газета 25 минут назад
Пентагон подписал крупный контракт на поставку оружия
Фото: Reuters
Сухопутные войска США закупили крупнейшую партию неуправляемых ракет Hydra-70 для вертолетов армейской авиации. Информацию подтвердили в пресс-службе министерства обороны страны.
"Компания General Dynamics Ordnance Tactical Systems займется производством и техническим сопровождением блоков НАР Hydra-70. Сумма подписанного контракта составляет 3,42 миллиарда долларов", — со ссылкой на источник пишет ТАСС.
Предполагается, что соглашение будет выполнено к 30 сентября 2026 года. Объемы производства боеприпасов в минобороны США не уточнили. Ракета Hydra-70 является основным неуправляемым ракетным боеприпасом американской армейской авиации. Она устанавливается на боевые вертолеты "Апач", "Вайпер" и другие.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , Пентагон , ИТАР-ТАСС , США
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