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В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика» 

Lenta.ru 1 час назад
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
Фото: пресс-служба АО "НПК "Техмаш"
Иностранные посетители зарубежных выставок «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик», заявил РИА Новости военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
По его мнению, увеличенная до шести километров дальность ракеты является «очень серьезным показателем».
«А еще — мощная боевая часть, тоже чрезвычайно важная характеристика. Золотые головы нашей оборонки сумели сделать двигатель, который позволяет в два-три раза увеличить потенциал боеголовки. Двигатель стал меньше по габаритам, и это позволило нарастить вес боевой части, что чрезвычайно важно для ракеты», — считает обозреватель.
Как заявил в интервью агентству исполнительный директор «Техмаша» Александр Кочкин, в ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии С-8ОФП «Бронебойщик» на вооружение, а серийные поставки таких ракет в войска начнутся в 2021 году.
В феврале 2019 года генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин сообщил, что государственные испытания данной ракеты завершены.
С-8ОФП «Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. Оружие должно расширить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету получат самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.
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Комментарии
Оружие , Армия , Виктор Баранец , Александр Кочкин , Владимир Лепин , Техмаш , РИА Новости , Комсомольская правда
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