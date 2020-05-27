Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год 

RT на русском и ещё 2 31 минуту назад
Названы сроки поставок в войска «Бронебойщика»
Фото: ТАСС
Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
Об этом заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данного оружия — научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.
«Для производства «Бронебойщика» у нас всё готово. Более того, за собственный счёт мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы и с 2021 года начнутся её серийные поставки в войска», — сказал он.
Отмечается, что «Бронебойщик» предназначен для самолётов типа Су-25 и военных вертолётов серии Ми-8.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
RT на русском: последние новости
Отследить гиперзвук: каковы перспективы передовой российской РЛС на мировом рынке Отследить гиперзвук: каковы перспективы передовой российской РЛС на мировом рынке Почему Афганистан отказывается от российских вертолётов Ми-17 Почему Афганистан отказывается от российских вертолётов Ми-17 Собянин: пауза в работе большинства предприятий Москвы скоро окончится Собянин: пауза в работе большинства предприятий Москвы скоро окончится
Оружие , Армия , Войска , Александр Кочкин , Ростех , Технодинамика , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главврач рассказал о массовом увольнении медиков
Главврач рассказал о массовом увольнении медиков
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Путин кинул ручку во время совещания
Путин кинул ручку во время совещания
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Гордон высказался о Соловьеве
Гордон высказался о Соловьеве
Видео
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
00:08
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
00:11
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
Армия
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
02:35
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
Политика
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
02:29
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
Шоу-бизнес
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
01:37
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
Общество
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
01:30
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
Происшествия
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение