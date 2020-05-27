Названы сроки поставок в войска «Бронебойщика»

Все новости на карте

Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.

«Для производства «Бронебойщика» у нас всё готово. Более того, за собственный счёт мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы и с 2021 года начнутся её серийные поставки в войска», — сказал он.

Отмечается, что «Бронебойщик» предназначен для самолётов типа Су-25 и военных вертолётов серии Ми-8.