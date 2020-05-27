Названы сроки поставок в войска «Бронебойщика»

Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
Об этом заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данного оружия — научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.
«Для производства «Бронебойщика» у нас всё готово. Более того, за собственный счёт мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы и с 2021 года начнутся её серийные поставки в войска», — сказал он.
Отмечается, что «Бронебойщик» предназначен для самолётов типа Су-25 и военных вертолётов серии Ми-8.