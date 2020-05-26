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Армия РФ получит более 20 боевых роботов в 2020 году 

Российская Газета 41 минуту назад
Армия РФ получит более 20 боевых роботов
Фото: Минобороны РФ
До конца года инженерные войска в Западном и Южном военных округах получат 22 модернизированных саперных робота "Уран-6".
— 12 комплексов уже передано на базу хранения в Подмосковье, — рассказали в Минобороны России.
Шеститонный саперный робот "Уран" предназначен для разминирования без участия человека. Машина способна проделывать проходы в минных полях либо осуществлять сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов. Бронированный корпус робота выдерживает близкий подрыв противотанковых мин и других взрывных устройств. Оператор может управлять "Ураном-6" по защищенному радиоканалу на расстоянии до километра.
Модернизированный комплекс получил четырехосный КамАЗ для транспортировки. Грузовик оснащен мультилифт-платформой, сокращающей время подготовки "Урана" к работе до четырех минут.
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Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , Московская область
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