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Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов» 

Газета.Ru 1 час назад
Носитель «Посейдонов»: испытания «морского монстра»
Фото: Минобонроны России
Атомная подлодка «Белгород» будет проходить испытания еще полтора года, после чего в случае успеха ее передадут в ВМФ, передают СМИ. Эта экспериментальная субмарина для беспилотников «Посейдон» станет самой крупной в составе ВМФ. На Западе ее называют «морским монстром» и «подводным гигантом».
Атомную подлодку (АПЛ) проекта 09852 «Белгород», которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов «Посейдон», будут испытывать еще полтора года, сообщил РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе. Если испытания пройдут удачно, субмарину будут готовить к передаче ВМФ, уточнил собеседник агентства.
Многоцелевая АПЛ «Белгород» — это экспериментальная лодка для беспилотников «Посейдон».
Она относится к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), переработанному специально для системы «Посейдон» в проект 09852. Новейшая субмарина была заложена на «Севмаше» 24 июля 1992 года, а 20 декабря 2012 года ее перезаложили по проекту 09852. Ее спустили на воду в апреле прошлого года на заводе «Севмаш» в Северодвинске.
«Белгород» — крупнейшая подлодка в составе ВМФ. Ее водоизмещение составляет почти 24 тыс. т, длина — 184 м, а ширина — 18,2 м. По габаритам с ней не могут сравниться даже крейсеры стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» (длина — 170 м, ширина — 13,5 м). Остальные характеристики подлодки держатся в строгой секретности.
На Западе она обратила на себя довольно много внимания. Британский таблоид The Sun окрестил ее «морским монстром». Автор публикации подчеркнул, что в России создали крупнейшую субмарину такого типа, а размещенные на ее борту ядерные торпеды могут уничтожить целый город. В статье говорится, что с «Белгородом» Москва способна поразить вражеские базы ВМС или авианосцы практически в любой точке Европы или на восточном побережье США.
Немецкое издание Stern назвало субмарину «подводным гигантом», способным выполнять особые миссии в условиях полной секретности. В публикации отдельно отметили способность подлодки взять на борт субмарины меньших размеров, в том числе и «Посейдоны». У Stern этот факт вызвал «особенное беспокойство», так как подобные торпеды оснащены термоядерным боеголовками мощностью в две мегатонны. Это оружие может уничтожить целую авианосную группу США и вызвать мегацунами, которое смоет прибрежный район страны, написали в статье.
Первый штатный носитель «Посейдонов», АПЛ проекта 09851 «Хабаровск», планируют спустить на воду в ближайшие месяцы. Его испытания будут длиться не менее двух лет, сообщил РИА «Новости» в апреле источник в «оборонке».
Тактико-технические характеристики проекта подлодки 09851 «Хабаровск» официально не разглашаются, но, согласно данным из открытых источников, ее водоизмещение составляет около 10 тыс. т, скорость — 30-32 узла, глубина погружения — 500 м, автономность — до 120 суток, а в экипаж входят не менее 100 человек.
О разработке самого «Посейдона» президент России Владимир Путин впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году.
Он подчеркнул, что такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. По его словам, это позволит им поражать широкий спектр целей, в частности авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Глава государства уточнил, что эти беспилотные подводные аппараты могут передвигаться на очень большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, которая во много раз превышает скорость подводных лодок, «самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей».
По словам президента, «Посейдоны» способны поражать различные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Как рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, покинувший подлодку-носитель беспилотник «будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)». Заряд будет двигаться в воздушной каверне, что снизит сопротивление среды, уточнил он.
Китайские журналисты из издания «Хуаньцю шибао» писали, что сегодня у «Посейдона» нет конкурентов среди аналогов.
По их утверждению, российский беспилотник — лучший из существующих аппаратов. Он не только способен нести ядерный заряд, но и оснащен камерами высокого разрешения и уникальным сонаром, который позволяет транслировать 3D-изображение морского дна. Эти технологии идеальны для проведения глубоководных исследований, констатировали китайские СМИ.
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Комментарии 1
Оружие , Армия , Статьи , Владимир Путин , Севмаш , РИА Новости , Северодвинск
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