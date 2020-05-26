Первый пуск «Посейдона» запланирован на нынешнюю осень 

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Первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон» запланирован на нынешнюю осень. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что пуск будет произведен с борта атомной подводной лодки «Белгород», которая является первым опытным носителем этих беспилотников.

Сейчас идет сборка первых образцов, отмечает РИА Новости. «Посейдона» в собранном виде пока нет.

Ранее сообщалось, что «Белгород» сможет нести сразу шесть стратегических аппаратов. Беспилотники «Посейдон» способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Глубина погружения аппарата составляет более 1 километра.

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