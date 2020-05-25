Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень 

ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия — и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась?

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрела — она немногим больше, чем то топливо, которое затрачено на выработку электричества, необходимого для стрельбы. Если обеспечено точное наведение луча, обеспечивающее прожиг цели в одном месте, или же достаточная мощность, чтобы прожечь цель быстро, то лазерное оружие на малых дальностях имеет решающее преимущество перед любым другим.

Вторым плюсом лазера является неограниченный «боекомплект» — лазер будет сбивать цели до тех пор, пока энергетическая система носителя обеспечивает его «накачку». В сравнении с ограниченным запасом ракет на тех же кораблях, количество целей, которое можно поразить лазером, выше на порядки. Хотя, конечно, лазер ракеты не заменит. Но он их очень хорошо дополняет.

Как раз это прекрасно и продемонстрировали испытания, прошедшие на днях на борту одного из десантных кораблей ВМС США.

Немного о лазерном оружии

Специфика любого боевого лазера в том, что он доставляет к цели несоизмеримо меньше энергии в единицу времени, нежели любой снаряд или ракета. Кроме того, лазер технически сложнее, чем пушка, и дороже. По этой причине в ходе холодной войны лазерное оружие не нашло своего реального применения, хотя обширные программы и эксперименты с реальными лазерами имели место и в СССР, и в США. В частности, в СССР в составе Черноморского флота имелось вооруженное мощным лазером опытовое судно «Диксон», которое использовалось в ходе специальных учений, ведя огонь с моря по привязанным на позициях условного противника животным. Более того, СССР даже построил космический орбитальный лазер «Скиф» (который был потерян при выводе на орбиту в 1988 году). Однако в те годы лазеры не нашли реального применения — любой 30-миллиметровый снаряд крыл их по сообщаемой цели энергии настолько, что вести разговор о реальном лазерном оружии было бессмысленно.

Революцию в деле создания лазерного оружия породили компьютеры и точная механика. Дело в том, что хотя лазер сообщает цели намного меньше энергии в единицу времени, чем снаряд, у него в теории есть одно достоинство — он может сообщать эту энергию длительное время. Снаряд действует в течение долей секунды. Лазер может жечь цель десятки секунд.

В прошлом это свойство лазера было вещью в себе, так как для поражения цели, например самолета, нужно было греть строго одну и ту же точку в течение всего времени ведения огня по маневрирующей цели, а с тогдашней оптикой, механикой и живыми операторами это было невозможно технически.

Лазерные пушки с мощностью светового излучения, измеряемой мегаваттами, могли бы обеспечить поражение цели и при не точном прицеливании, но таких лазеров компактного, пригодного для военного применения размера, нет и сейчас. А с лазерами мощностью в десятки киловатт делать на войне было нечего — только ослеплять оптико-электронные системы и незащищенные глаза людей. Несколько таких комплексов было создано в СССР: например, 1К17, созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Сжатие», или 1К11 «Стилет». Свою задачу они выполняли, но смысла вкладываться в лазеры ради одного ослепления не было никакого. На сегодня, если ориентироваться на открытые источники данных, известно об ослепляющих лазерах только на вооружении Росгвардии

Но в последние десять лет современные технологии сделали возможность уничтожения целей лазером реальной. Теперь система управления огнем может удерживать лазерный маркер строго на одной точке, с погрешностью в миллиметры, даже если речь идет о далекой маневрирующей цели. В таких условиях, при длительном — секунды или десятки секунд — воздействии прожиг цели становится реальным. И это резко стимулировало работы по боевым лазерам в некоторых странах.

Лазерное оружие США и Израиля

Наиболее известны такие программы в США. В 2014 году на старый десантный корабль-док Ponce была установлена экспериментальная лазерная установка мощностью 30 киловатт. После длительных испытаний установки корабль в итоге был списан, однако вскоре на другом десантном корабле Portland был смонтирован уже 150-киловаттный лазер. Именно он на днях сбил над морем беспилотный аппарат-мишень и именно путем длительного ее нагрева.

Но морские программы — не единственная «точка приложения» усилий со стороны США в лазерном деле. Американцы долго и упорно создают лазерное оружие наземного и воздушного базирования. Список программ, который ведется или велся ранее в США, очень велик. В нем можно найти всё — и противоракетные лазеры воздушного базирования, и ручное лазерное оружие пехоты, и лазерные пушки для наземных бронемашин.

Наиболее знаковыми и известными являются следующие проекты.

Во-первых, программа консорциума Boeing — Lockheed — TRW: Boeing YAL-1, тяжелый вооруженный лазером самолет, построенный на базе широкофюзеляжного лайнера Boeing 747. Самолет успешно сбивал ракеты, а мощность лазера дошла до заветной мегаваттной отметки. Но непонятные перспективы тактического применения настолько большой и уязвимой машины в реальной войне вызвали прекращение работ по теме.

Зато продолжает развиваться программа компаний Northrop и Rayteon M-SHORAD — «наследница» огромного списка предшествующих проектов по созданию лазеров на шасси самоходных машин. Задача этой программы, название которой расшифровывается как Maneuver Short-Range Air Defence (Маневренная система ПВО малой дальности), создать вооруженную лазером бронемашину, способную защитить наземные части от БПЛА и других небольших летательных аппаратов. Американцы хотят выйти на мощность в сотни киловатт, которая обеспечит быстрый прожиг цели в течение секунд или меньше, и поэтому пока программа продолжает числиться в экспериментальных, хотя успешные поражения дронов установка уже продемонстрировала. Проблемой также является то, что в США нет мощностей для производства комплектующих к лазерам в количествах, которые требуются для армии США, и они хотят обеспечить не только создание машины с заданными параметрами, но и развертывание необходимых для ее массового производства промышленных мощностей. В начале 2019 года армия США объявила о планах закупить 144 установки M-SHORAD, причем первые 36 установок должны быть получены уже в 2020 году. Пока, правда, это под вопросом, но в любом случае заявленные сроки поставки всей партии в 2020-2024 годах вполне реальны.

Третьей программой является еще один проект армии США, возможный конкурент M-SHORAD — HEL TVD, или High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstrator (Демонстратор высокоэнергетического лазера на тактическом транспортном средстве). Программу ведут Dynetics и Locheed Martin. Этот проект представляет собой боевой лазер на шасси стандартного армейского бронированного грузовика, на раме которого в коробчатом кузове установлен турбогенератор с вертолетной турбиной, вырабатывающий электричество для лазерной пушки. Предполагается, что эта система будет намного более дешевой и массовой, и будет способна сбивать минометные мины, снаряды и ракеты. Пока идут испытания, достигнута мощность 100 киловатт, система успешно сбивает мишени.

С США активно сотрудничает Израиль. Эта страна в 2014 году продемонстрировала лазерную систему ПВО малой дальности Iron Beam («Железный луч»), а на планируемых к закупке машинах системы M-SHORAD будет установлена разработанная в Израиле РЛС. Сами израильские военные обещают развертывание боевых лазеров в войсках уже в этом году.

Между тем на фоне США и Израиля есть одна страна, которая не просто уже создала линейку боевых лазеров и не просто начала их мелкосерийное (пока) производство, но и уже успела применить лазерное оружие в настоящей войне на поле боя — и успешно. Речь идет о «поднимающемся гиганте» в области систем оружия XXI века — Турции.

Турецкий прорыв

В России мало что известно о турецкой военной промышленности. В массовом сознании ходит понимание того, что она там вроде какая-то есть и даже по лицензии собирает самолеты F-16 и производит разную бронетехнику. Более продвинутые люди знают про турецкие боевые вертолеты и про массовое применение турецких беспилотников в Сирии и Ливии.

На самом деле Турция по многим позициям — один из мировых лидеров в военно-технической области. Турки имеют вооруженные БПЛА, не уступающие американским и израильским машинам такого же класса. По способности использовать малые БПЛА-самоубийцы, предназначенные для обнаружения и уничтожения целей, Турция, по всей видимости, занимает первое место в мире. По технологиям производства торпед — это потенциальный мировой лидер. Их малогабаритные крылатые ракеты для авиации как минимум не хуже российских и массово производятся. За турками первый в истории воздушный перехват, выполненный беспилотником в боевых условиях. И за ними же — первое успешное боевое применение лазера на поле боя.

С конца 2000-х годов Турция взяла курс на создание прорывных систем оружия таких классов, которые на тот момент отсутствовали на вооружении ведущих военных держав в массовом количестве. Одним из направлений, в которые турки охотно и много инвестировали, было создание боевых лазеров.

С 2010 года турецкая компания SAVTAG показывала экспериментальные образцы лазерных излучателей мощностью от 1,25 до 50 киловатт. Работы по лазерам шли совместно с государственным институтом TUBITAK — лидирующей структурой в области высокотехнологичных разработок в Турции. В 2015 году TUBITAK распространил заявление о том, что эти лазеры успешно поражают учебные цели. Тогда же стало известно, что Турция вкладывает в развитие боевых лазеров огромные средства — в 2015 году это было 450 миллионов долларов. В том же 2015 году наработки по лазерному оружию были переданы компании Aselsan — гиганту турецкого ВПК, которая и начала разработку на их базе уже серийной боевой продукции, для вооружения армии и флота. Правда, тогда все наблюдатели были уверены, что речь идет о корабельном лазере, аналогичном тому, что американцы испытывали на Ponce.

7 июня 2018 года Aselsan продемонстрировала боевую машину «Кобра», хорошо известную в мире, вооруженную лазерной пушкой. В пресс-релизе Aselsan указывалось, что лазер показал себя способным поражать малогабаритные БПЛА на расстоянии 500 метров и различные взрывные устройства на пути следования машины — с 200. Также турки показали видео, где серийный боевой лазер прожигает металлические пластины разной толщины, причем с весьма впечатляющей скоростью. Это событие, однако, в мире военно-промышленного сообщества прошло незамеченным.

Aselsan же к тому времени уже вела постройку боевой машины с 50-киловаттным лазером на базе стандартного армейского броневика, хорошо знакомого по хроникам войны в Сирии. Летом 2019 года такая машина с расчетом оказалась в Ливии, где войска Ливийской национальной армии Халифы Хафтара вели успешное наступление на силы Правительства национального согласия. 4 августа 2019 года экипаж такой машины огнем лазерной пушки сбил БПЛА Wing Loong II китайского производства, который силы Хафтара использовали для разведки и атак наземных целей. Так состоялось первое в истории боевое применение лазеров.

Помимо наземных образцов, Турция интенсивно создает и лазер для боевых кораблей. Совсем недавно TUBITAK продемонстрировал прототип 100-киловаттного лазера корабельного базирования. Турция таким образом оказалась очень близко к США по технологиям развития лазеров и обошла Израиль, а по внедрению лазерного оружия в войска неожиданно оказалась мировым лидером. Стоит ожидать, что в ближайшие годы лазерное оружие в турецких войсках и ВМС станет массовым явлением. Правда, по сравнению с лазерами США у турецких пока не достает мощности, но и тот уровень, которого они уже достигли, очень неплох.

На фоне США, Турции и Израиля Россия выглядит несколько странно.

Россия

О программах по созданию в России лазерного оружия известно мало. Начиная с 1 марта 2018 года наш народ (а вместе с ним весь мир) узнал о существовании лазерного комплекса, ныне известного как «Пересвет». Это большая и тяжелая система, способная базироваться только в глубоком тылу, по всей видимости, предназначена для выведения из строя спутников оптико-электронной разведки. Известно, что работы по тематикам, объединенным аббревиатурой ОНФП (оружие на новых физических принципах), шли в нашей стране с середины 90-х годов. И лазеры тоже были в этих программах. Руководители различного уровня делали заявления о том, что наша страна имеет лазерное оружие с 2016 года, но по сей день, кроме «Пересвета», неизвестны никакие подробности.

Пример с «Пересветом» показывает, что создание готовой к поставке в войска лазерной системы в обстановке полной секретности нашей стране вполне по плечу, так что отсутствие информации вполне может объясняться секретностью. Но может объясняться и тем, что у нас есть только «Пересвет».

Существуют сообщения ряда СМИ о том, что проходит испытания компактный лазерный комплекс для выведения из строя оптико-электронных систем, например, головок самонаведения ракет противника. Но это не разрушающее средство (хотя и полезное), к тому же само Минобороны не подтверждает существование этой системы. Известно о том, что некие испытания лазерного комплекса «Аквилон» производились с борта малого артиллерийского корабля Береговой охраны ФСБ РФ . Но готовых к почти боевому применению систем, именно уничтожающих цели, как у США или Турции, у нас, видимо, нет.

На сегодняшний день абсолютно неизвестно, в каком состоянии отечественные работы по лазерному оружия, в том числе оружию для поля боя. Технологически Россия вполне может быть мировым лидером по лазерному оружию. Но практика показывает, что одних только возможностей в наших условиях не всегда оказывается достаточно. Остается только надеяться на то, что мы не сильно отстаем от других стран в этой важной сфере.