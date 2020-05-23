Власти США задумались о новом ядерном испытании

администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, этот вопрос рассматривался на встрече высокопоставленных чиновников из ведомств, занимающихся национальной безопасностью, в прошлую пятницу. Поводом для дискуссии стали утверждения администрации о том, что Россия Китай якобы проводят испытания ядерного оружия малой мощности.

Отмечается, что встреча завершилась без какого-либо решения по этому вопросу. Два человека, знакомые с обсуждением, отметили серьезные разногласия относительно этой идеи. В то же время еще один источник указал, что в конечном итоге решили принять другие меры "в ответ на угрозы, исходящие от России и Китая, и избежать возобновления испытаний".

По мнению источника газеты в администрации, демонстрация Москве и Пекину того, что США могут провести "экспресс-испытания", может быть полезной с точки зрения переговоров по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.