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СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Власти США задумались о новом ядерном испытании
Фото: EPA
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, этот вопрос рассматривался на встрече высокопоставленных чиновников из ведомств, занимающихся национальной безопасностью, в прошлую пятницу. Поводом для дискуссии стали утверждения администрации о том, что Россия и Китай якобы проводят испытания ядерного оружия малой мощности.
Отмечается, что встреча завершилась без какого-либо решения по этому вопросу. Два человека, знакомые с обсуждением, отметили серьезные разногласия относительно этой идеи. В то же время еще один источник указал, что в конечном итоге решили принять другие меры "в ответ на угрозы, исходящие от России и Китая, и избежать возобновления испытаний".
По мнению источника газеты в администрации, демонстрация Москве и Пекину того, что США могут провести "экспресс-испытания", может быть полезной с точки зрения переговоров по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
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Комментарии 1
Оружие , Армия , В мире , США , Администрация США , Washington Post , Китай
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