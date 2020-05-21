Беспилотный «Уголовник»: почему Су-57 беспокоит США

Российский истребитель-невидимка Су-57 может скоро иметь робота в кабине вместо пилота. Или, по крайней мере, Россия «хочет, чтобы так думали» на Западе, пишет издание Popular Mechanics. Сообщения о беспилотных истребителях пятого поколения провоцирует дискуссию о будущем воздушных боев, однако пока эра классических истребителей далека от завершения.

Недавнее сообщение РИА «Новости» о проходящих летных испытаниях истребителя Су-57 наделало шума в англоязычной прессе. Согласно информации российского государственного агентства новостей, «новейший истребитель пятого поколения Су-57 отрабатывает беспилотный режим в ходе испытаний».

«Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50. Летчик находится в кабине во время полета, но только контролирует выполнение всех функций», — сказал агентству источник в оборонно-промышленном комплексе.

Американское издание Popular Mechanics назвало эти сообщения вызывающими беспокойство.

В то же время журналисты указывают: информация, основанная словах анонимного источника, является подозрительной, и на данный момент ее следует рассматривать как слух.

Как утверждает издание, российская авиационная промышленность отстает от зарубежных конкурентов в разработке беспилотных летательных аппаратов. При этом « Москва изо всех сил старается наверстать упущенное», указывается в публикации.

Однако подобные сообщения, вероятно, указывают на направление, в котором Москва хочет идти, и возможности, которыми российские Воздушно-космические силы хотели бы обладать в ближайшем будущем, пишет Popular Mechanics.

Су-57 (по кодификации НАТО — «Felon», «Уголовник») — перспективный российский многофункциональный истребитель 5-го поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта ПАК ФА. До августа 2017 года самолет был известен под заводским индексом Т-50. Эта боевая машина представляет собой тяжелый двухдвигательный истребитель с малой радиолокационной заметностью того же класса, что и F-22 Raptor ВВС США

По сравнению с предыдущими поколениями Су-57 обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. Малая радиолокационная и тепловая заметность — одно из основных требований к истребителю пятого поколения. Эффект достигается за счет применения технологии стелс — специального покрытия из радиопоглощающих материалов и особенной формы корпуса.

Сообщения о беспилотных технологиях, применяемых в Су-57, вполне могут быть правдой, но должны восприниматься «с долей соли», пишет Popular Mechanics.

Как сообщает РИА «Новости», Су-57 совершает беспилотные полеты в неизвестном месте в России. Агентство цитирует неназванный источник, который утверждает, что истребитель летит с пилотом, но летчик просто следит за системами самолета.

Как правило, пилотируемый самолет, модифицированный для автономных миссий, требует установки оборудования для дистанционного управления оружием, датчиками и средствами управления полетом, пишет Popular Mechanics.

Су-57 — одноместный самолет, и если в кабине истребителя кресле сидит пилот, места для такого оборудования не остается, считают в РМ. Либо Су-57, используемый для беспилотных испытаний, является двухместным вариантом, либо управление самолетом осуществляется дистанционно с помощью программного обеспечения.

Россия предполагает, что Су-57 и продемонстрированный в прошлом году ударный БЛА С-70 «Охотник» будут работать вместе в военное время как одна команда:

Су-57 очищает воздушное пространство от летательных аппаратов противника, а С-70 наносит удары по вражеским войскам на земле. В качестве альтернативы, С-70 может выступать в роли робота-ведомого для пилотируемого Су-57.

27 сентября 2019 года Минобороны России сообщило о первом совместном полете «Охотника» и истребителя Су-57, продолжавшемся более 30 минут. Беспилотный летательный аппарат совершил полет в автоматизированном режиме, отрабатывалось взаимодействие между «Охотником» и самолетом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО.

17 августа 2011 года состоялся первый публичный показ истребителя Су-57 на МАКС-2011 (Международном авиакосмическом салоне) в подмосковном Жуковском. По мнению PM, это стало сюрпризом для всего остального мира.

Тогда, как пишет Popular Mechanics, российские государственные СМИ хвастались, что Воздушно-космические силы ВС РФ получат 144 «Уголовника» уже к 2012 году. На самом деле проблемы с созданием и финансированием истребителя 5-го поколения вынуждают Москву неоднократно «тормозить» программу, вплоть до того, что партнер по совместному созданию истребителя 5-го поколения Индия вышла из программы.

Пока «Сухой» поставил всего 13 самолетов, и все это — только прототипы и предсерийные экземпляры.

ОАК должна начать серийное производство Су-57 в этом году. Согласно подписанному на форуме «Армия-2019» контракту в войска поступят 76 истребителей Су-57, но после десятилетия обещаний и задержек все-таки лучше подождать и понаблюдать за развитием событий.

По мнению американского издания, беспилотный Су-57, возможно, летит в правильном направлении, но когда он «совершит посадку» в боевом составе российских Воздушно-космических сил, можно только догадываться.

«Все, что связано с испытаниями Су-57, на сегодня является военной и государственной тайной. И рассуждать о каких-либо особенностях их проведения могут только лица, непосредственно допущенные к этому процессу», — пояснил высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в Главном штабе Воздушно-космических сил.

По словам генерала, из сообщения РИА «Новости» в принципе непонятно, о чем идет речь — то ли Су-57 совершал полет с включенным автопилотом (а так летает огромное большинство гражданских лайнеров), то ли на боевой машине действительно испытывались какие-либо беспилотные технологии.

«Сегодня даже специалистам неизвестно, а поставлена ли в принципе такая задача — сделать из Су-57 беспилотный летательный аппарат, и каковы цели подобного замысла», — сказал собеседник издания.

Как ранее писала «Газета.Ru», в марте 2020 года на симпозиуме Ассоциации ВВС США глава Центра космических и ракетных систем генерал-лейтенант Джон Томпсон спросил гендиректора и главного инженера SpaceX Илона Маска, есть ли у него какие-либо новаторские идеи о том, как будут выглядеть воздушные бои в ближайшем будущем.

«Эра истребителей прошла. Битва беспилотных летательных аппаратов — вот будущее вооруженной борьбы в воздухе. <…> У самолета 5-го поколения F-35 должен быть конкурент. <…> Он должен быть самолетом-истребителем, которым дистанционного управляет человек-оператор, но его действия дополняются беспилотными технологиями. У F-35 в этом случае не было бы никаких шансов против подобной концепции», — ответил тогда Маск.

Мнение Маска вряд ли было оригинальным, полагают эксперты. Военно-воздушные силы США и другие департаменты и службы давно вовлечены в дебаты о балансе пилотируемых и беспилотных технологий, которые продолжаются в течение десятилетий. Последнее время к этому добавилась тема о том, как будущие прорывы в области искусственного интеллекте могут повлиять на правила ведения боевых действий в воздухе.

Тем не менее, несмотря на впечатляющие достижения в области беспилотных технологий, пилотируемые истребители будут и впредь обеспечивать основу завоевания превосходства в воздухе, причем еще на протяжении долгих десятилетий.

Иными словами, профессия летчика-истребителя сегодня является одной из самых востребованных в мире. Только небольшой процент людей может успешно справиться с многолетней подготовкой и стать пилотом современного истребителя. Даже опытные пилоты вынуждены тренироваться почти ежедневно, чтобы сохранить свои навыки.