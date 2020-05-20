Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь» 

В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля?

Турецкая пресса во вторник оживленно обсуждала видеозапись, на которой запечатлен самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь», который был взят в качестве трофея одной из сторон ливийского конфликта. В турецких изданиях заговорили чуть ли не о «конце Хафтара» и том, что «спонсоры Хафтара» (имеется в виду Россия) теперь будут искать ему замену. Однако взятый в плен «Панцирь» на самом деле не имеет отношения к российской помощи фельдмаршалу Халифе Хафтару.

Напомним, войска Правительства национального согласия (ПНС) в понедельник захватили ЗРПК российского производства на авиабазе Аль-Ватыя близ Триполи, выбив оттуда Ливийскую национальную армию Хафтара. Как сообщается, захватить базу бойцам ПНС помогли турецкие военные.

Сторонники ПНС торжественно провезли «Панцирь» по улицам столицы Ливии . Зенитный комплекс, подчеркнем, не мог идти своим ходом — его везли на тягаче. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, обгорелый главный трофей «триполитанцев» сильно поврежден в ходе боев. Тем не менее «Панцирь» за сутки успел превратиться в мощный инструмент пропаганды для противников Хафтара. Захват базы Аль-Ватыя и находившейся там техники «еще не означает конца битвы, но как никогда приближает нас к великой победе», заявил глава ПНС Фаиз Саррадж.

Самоходная зенитка относится к той партии военной техники, которую Хафтару прислали ОАЭ (Эмираты слывут одним из главных военных спонсоров фельдмаршала). На это указывает то, что ЗРПК выполнен на шасси германского многоосного автомобиля MAN-SX45. Эмираты успешно применяли эти комплексы именно в такой комплектации в ходе военной операции в Йемене

Как напоминают авторы посвященного военной технике блога bmpd, Эмираты стали стартовым заказчиком комплексов «Панцирь-С1Э» разработки и производства тульского КБ приборостроения. В значительной мере именно ОАЭ профинансировали создание этого комплекса. Всего Эмираты получили от России полсотни серийных «Панцирей» на шасси MAN SX45 в 2009–2013 годах. Первый «Панцирь» был замечен на ливийском фронте в июне 2018 года. Сообщалось, что в прошлом году еще некоторое количество этих боевых машин Эмираты поставили Хафтару.

В конце прошлой недели турецкие боевые корабли попытались нанести по военной базе ЛНА как минимум два ракетных удара, но «Панцирь» сбил эти крылатые ракеты. Также «Панцири» Хафтара регулярно сбивали турецкие беспилотники.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии ВПК РФ, полковник запаса Виктор Мураховский уверен, что никакого особого интереса «Панцирь» для турецких военных и вообще для натовцев не представляет.

«Это экспортная версия, разработанная еще во второй половине 1990-х специально для ОАЭ и на их деньги. До современного варианта, стоящего на вооружении Российской армии — несколько существенных итераций, связанных и с радиолокатором, и с системой управления. Так что никаких технологических секретов мы не теряем».

Военный эксперт Александр Гольц тоже сомневается в том, что турецкие военные, получив доступ к российскому ЗРК, примутся разбирать его до последнего винтика.

«Большого секрета этот комплекс не представляет. Тем более для Турции, которой мы продали куда более важную для нас с технологической точки зрения систему — это система С-400», — пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

Гольц напомнил, что Россия сбывала «Панцири» многим странам. В частности, комплексы стоят на вооружении Алжира, Ирака, Ирана, Сербии. При этом в самой России давно принята общая концепция в поставке вооружений в другие страны, согласно которой вся боевая техника, которая продается за границу, носит модификацию «Э» — экспортная, отметил Гольц.

«Предполагается, что в этих модификациях, во-первых, отсутствует все, что нарушало бы международные соглашения, которые подписала наша страна. Кроме того, там уже нет ничего такого, чем бы Россия уж очень дорожила», — сказал эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в продаваемой за рубеж военной технике многие боевые и функциональные возможности ограничены или вовсе не входят в комплект поставки. Например, продаваемые зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1Э», «Тор-Э2» и «Викинг», ОТРК «Искандер-Э» являются ухудшенными вариантами вооружений, поставляемых Российской армии.

Что и как изменено в конкретной модели «Панциря», публично не сообщалось. Но достоверно известно, что практически все российские экспортные ЗРК и ОТРК учитывают ограничения на дальность запуска ракет, добровольно принятые Москвой с 1995 года, когда она присоединилась к международному Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ). К слову, по мнению экспертов, проданная туркам система С-400, скорее всего, тоже была ограниченной по возможностям. Таким образом, покупатели российского оружия добровольно соглашаются на ослабленный вариант.

Так же действуют и другие крупные поставщики оружия — будь то США, Франция или Китай. Каждый из них создает, по сути, две линейки вооружений — одну, самую передовую, для себя, и вторую, с несколько ограниченными возможностями, на экспорт.

«Разрешением поставок вооружения на экспорт в нашей стране занимается Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Именно эта служба, действующая при Министерстве обороны, решает, какие модификации вооружений можно поставлять за границу без ущерба для безопасности России, — пояснил Мураховский. — На такие образцы она дает «Паспорт экспортного облика». Даже на стрелковое оружие. Тем более на такие системы, как ПЗРК. Поэтому и тот «Панцирь», что производился по заказу Эмиратов, заведомо не нес в себе угрозы нарушения технологических секретов российского ВПК — даже при попадании его в другие руки».

В то же время Мураховский не исключает другой опасности — что захваченный в Ливии «Панцирь» протурецкие боевики могут перебросить через Средиземное море в Сирию, на свою территорию.

«Теперь в руки сирийских боевиков может попасть такой ПЗРК, пусть и устаревший, но зато с боекомплектом из шести ракет, да еще и с инструкцией на арабском.

Тем более, неизвестно, не захвачены ли транспортные машины с дополнительным боекомплектом. Чем черт не шутит, может, кто-то его там и освоит, конечно», — предположил собеседник.

«Наверное, учитывая этот фактор, придется как-то корректировать зоны полетов, организовать зоны глубокой безопасности возле аэродромов, а на посадку заходить по афганскому варианту: резкая глиссада и снижение со средних высот», — не исключил полковник.

Но не стоит преувеличивать эту новую опасность, подчеркнул Мураховский.

«Это комплекс ближнего действия, а отнюдь не С-400, поэтому нашим самолетам в Сирии он особо не угрожает. И вообще: когда современная боевая техника оказывается в распоряжении нерегулярных формирований, она не приносит им особых успехов», — считает эксперт.

Он напомнил, что в Сирии боевики ИГИЛ захватывали в свое время и танк Т-90.