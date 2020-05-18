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В МИД назвали условие сокращения ядерных вооружений России 

РИА Новости 32 минуты назад
МИД назвал условие сокращения ядерных вооружений РФ
Фото: ТАСС
Дальнейшее сокращение ядерных вооружений Россией возможно только после решений накопившихся проблем по стратегической стабильности и обеспечения безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Напоминаю, что еще в период, когда действующий договор по СНВ (сокращению стратегических наступательных вооружений — ред.) прошел половину своего первичного десятилетнего жизненного цикла, еще тогда Москва заявила о том, что с заключением данного соглашения мы — Россия и США — вплотную подошли к рубежу, после которого дальнейшие переговоры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями должны носить многосторонний характер и помимо этого в процессе таких переговоров в обязательном порядке должны быть учтены все факторы, влияющие на стратегическую стабильность", — заявил дипломат во время лекции для студентов МГИМО в онлайн-формате.
"То есть мы тем самым дали понять, что дальнейшие сокращения стратегических наступательных вооружений мыслимы только в контексте нахождения тех или иных подходов к проблемам, вызывающим тревогу с точки зрения обеспечения безопасности и стратегической стабильности", — добавил он.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.
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Оружие , Армия , Политика , Сергей Рябков , МИД , МГИМО , Москва
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