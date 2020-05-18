МИД РФ предрек размещение ракет США в Европе

США после размещения наземных ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут приступить к их развертыванию в Европе. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе видеолекции для студентов МГИМО на тему "Актуальные вопросы внешней политики США".

Рябков напомнил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия во избежание нарастания напряженности предложила американцам и их союзникам условиться о сдержанности в будущем.

"Однако в ответ нам дали понять, что не намерены следовать нашему примеру и не будут вводить мораторий на размещение своих новых ракет. По всем признакам в ближайшее время их соответствующие испытательные программы будут активизированы, а в дальнейшем возможно начало развертывания на суше подобных систем", — сказал он.

Как отметил дипломат, Вашингтон прямо заявил о намерении скоро приступить к развертыванию наземных РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Потом дело может дойти и до Европы. Таким образом, перед нами возникает реальная перспектива появления на суше в различных регионах мира американских ракетно-ядерных средств соответствующих классов", — подчеркнул Рябков.

Действие Договора о РСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.