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Источник: Россия начала производство Су-35 для Египта 

ТАСС и ещё 2 47 минут назад
Россия начала производство Су-35 для Египта
Фото: ТАСС
Россия начала производство новейших истребителей Су-35 по контракту с Египтом. Об этом ТАСС в субботу сообщил военно-дипломатической источник.
"На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина началось производство Су-35, предназначенных для поставки египетским ВВС по заключенному в 2018 году контракту", — сообщил собеседник агентства.
Источник отметил, что "сроки поставки первой партии самолетов египетской стороне в связи с ограничениями, накладываемыми пандемией коронавируса, пока не определены".
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Оружие , Армия , ИТАР-ТАСС , Египет , Комсомольск-На-Амуре
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