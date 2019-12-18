Су-57 опробовали в Сирии

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские военные снова испытали в сирийском небе свои истребители пятого поколения Су-57, сообщили в Генштабе ВС РФ. До этого испытания машины проводились в САР в феврале прошлого года. Этот самолет — одна из новинок ОПК России. Первый серийный истребитель должен встать на вооружение армии страны до конца текущего года.

В целом за год авиационные соединения и воинские части получили 139 современных летательных аппаратов, приводит его слова «Красная звезда».

Начальник Генштаба подчеркнул, что сегодня планово развиваются силы общего назначения.

«Опыт последних вооруженных конфликтов, и в особенности операции по борьбе с террористами на территории Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы огневого поражения противника», — отметил Герасимов.

По его словам, для повышения эффективности в России уделяют особое внимание развитию высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение и радиопоглощающее покрытие, которое обеспечивает малую заметность. Самолет также отличается повышенной маневренностью. В Минобороны утверждают, что за счет этих факторов и современных средств поражения Су-57 превосходит западные аналоги.

Впервые истребитель поднялся в воздух в 2010 году. Российское военное ведомство уже заказало 76 единиц. Первый серийный самолет должен поступить в вооруженные силы до конца текущего года.

Как рассказал журналу «Популярная механика» заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, первый поднявший в воздух Су-57 и выполнивший на нем основной объем испытаний, по сравнению с самолетами четвертого поколения, например, Су-27 или МиГ-29, этот имеет заметно облегченное управление.

В то же время к пилотам машин пятого поколения предъявляют более высокие требования по физической подготовке. По словам Богдана, в этих самолетах серьезнее нагрузка и на пилота как на оператора.

«Номенклатура вооружения самолета четвертого поколения не выходила за пределы десятка. Летчику требовалось освоить три операции: работа по земле, работа по воздуху управляемым оружием и работа по воздуху неуправляемыми средствами (стрельба из пушки). Номенклатура вооружения Су-57 приближается к полусотне абсолютно разных средств с разными принципами наведения», — рассказал летчик.

На самолетах новых поколений, по его словам, задача пилотирования в целом второстепенна, а главная — управление оружием.

По предположительным расчетам, длина истребителя Су-57 — 19,7 м, размах крыла — 14 м, вес — 18,5 т. Экипаж состоит лишь из одного человека. Сообщается, что самолет может развить скорость до 2600 км/ч, находиться в воздухе до шести часов и нести боевую нагрузку от 1,3 до 10 т. Су-57 также может нести вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Стоимость программы разработки оценивается в 60 млрд руб. (около $2,8 млрд).

О прибытии этих истребителей на авиабазу Хмеймим в Сирии стало известно в феврале 2018 года. Об этом тогда сообщали многие СМИ со ссылкой на свои источники. Первым о Су-57 в небе над Сирией сообщил сирийский журналист Ваэль аль-Хусейни. Он опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлены российские самолеты, включая Су-57. Видео было снято как раз в районе Хмеймима.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу сообщил журналистам, что два Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии.

По словам главы ведомства, новейшая техника успешно справилась с заданиями, в том числе боевыми.

«Они [истребители] действительно были там. Были недолго, два дня. <…> Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия», — уточнил Шойгу.