Су-57 опробовали в Сирии

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Происшествия

В Сирии повторно испытали российские Су-57 

Газета.Ru
1 час назад
Российские военные снова испытали в сирийском небе свои истребители пятого поколения Су-57, сообщили в Генштабе ВС РФ. До этого испытания машины проводились в САР в феврале прошлого года. Этот самолет — одна из новинок ОПК России. Первый серийный истребитель должен встать на вооружение армии страны до конца текущего года.
Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе. По его словам, все запланированные задачи были выполнены успешно.
В целом за год авиационные соединения и воинские части получили 139 современных летательных аппаратов, приводит его слова «Красная звезда».
Начальник Генштаба подчеркнул, что сегодня планово развиваются силы общего назначения.
«Опыт последних вооруженных конфликтов, и в особенности операции по борьбе с террористами на территории Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы огневого поражения противника», — отметил Герасимов.
По его словам, для повышения эффективности в России уделяют особое внимание развитию высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.
Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение и радиопоглощающее покрытие, которое обеспечивает малую заметность. Самолет также отличается повышенной маневренностью. В Минобороны утверждают, что за счет этих факторов и современных средств поражения Су-57 превосходит западные аналоги.
Впервые истребитель поднялся в воздух в 2010 году. Российское военное ведомство уже заказало 76 единиц. Первый серийный самолет должен поступить в вооруженные силы до конца текущего года.
Как рассказал журналу «Популярная механика» заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, первый поднявший в воздух Су-57 и выполнивший на нем основной объем испытаний, по сравнению с самолетами четвертого поколения, например, Су-27 или МиГ-29, этот имеет заметно облегченное управление.
В то же время к пилотам машин пятого поколения предъявляют более высокие требования по физической подготовке. По словам Богдана, в этих самолетах серьезнее нагрузка и на пилота как на оператора.
«Номенклатура вооружения самолета четвертого поколения не выходила за пределы десятка. Летчику требовалось освоить три операции: работа по земле, работа по воздуху управляемым оружием и работа по воздуху неуправляемыми средствами (стрельба из пушки). Номенклатура вооружения Су-57 приближается к полусотне абсолютно разных средств с разными принципами наведения», — рассказал летчик.
На самолетах новых поколений, по его словам, задача пилотирования в целом второстепенна, а главная — управление оружием.
По предположительным расчетам, длина истребителя Су-57 — 19,7 м, размах крыла — 14 м, вес — 18,5 т. Экипаж состоит лишь из одного человека. Сообщается, что самолет может развить скорость до 2600 км/ч, находиться в воздухе до шести часов и нести боевую нагрузку от 1,3 до 10 т. Су-57 также может нести вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Стоимость программы разработки оценивается в 60 млрд руб. (около $2,8 млрд).
О прибытии этих истребителей на авиабазу Хмеймим в Сирии стало известно в феврале 2018 года. Об этом тогда сообщали многие СМИ со ссылкой на свои источники. Первым о Су-57 в небе над Сирией сообщил сирийский журналист Ваэль аль-Хусейни. Он опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлены российские самолеты, включая Су-57. Видео было снято как раз в районе Хмеймима.
Позже министр обороны России Сергей Шойгу сообщил журналистам, что два Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии.
По словам главы ведомства, новейшая техника успешно справилась с заданиями, в том числе боевыми.
«Они [истребители] действительно были там. Были недолго, два дня. <…> Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия», — уточнил Шойгу.
Летом прошлого года член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности депутат Владимир Гутенев сообщил о проведении в Сирии тестирования четырех Су-57. В конце 2018-го Минобороны впервые опубликовало видео полета Су-57 в воздушном пространстве арабской республики.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , Видео , Статьи , Сергей Шойгу , Владимир Гутенев , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Генштаб , Госдума , Сирия
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