Жэньминь жибао (Китай): оценив боевое значение беспилотников, Россия создаст подразделение дронов «Охотник»

Жэньминь жибао (Китай) . Демонстрация беспилотника «Охотник» и заявление о намерении принять его на вооружение в течение ближайших лет фактически говорит о решимости и внимании, которое российская армия уделяет сфере беспилотных боевых действий, пишет

В августе 2019 года российский беспилотник С-70 «Охотник» совершил свой первый полет. Благодаря внешней схожести с американским дроном X-47B он привлек внимание широкой общественности. Так каким же образом новый беспилотник усилил российскую армию и как его появление повлияет на ситуацию в будущем?

Уничтожить противника ответным ударом. Россия хочет идти в направлении беспилотной войны

Говоря о разработках дронов, первым делом на ум приходят США . За последние годы Россия практически ничем не отличилась в данной сфере, поэтому напыщенная демонстрация беспилотника «Охотник» и заявление о намерении завершить работу по принятию его на вооружение в течение ближайших лет фактически говорит о решимости и внимании, которое российская армия уделяет сфере беспилотных боевых действий.

На самом деле Россия начала разработку и развитие БПЛА еще в советские времена. В результате, у страны появились такие беспилотные летательные аппараты, как Ту-123 и Ту-143. После распада СССР России, находящейся в плачевном состоянии, стало некогда заниматься беспилотниками и она пропустила золотой век их развития. Однако за последние годы стали постепенно развиваться технологии ведения беспилотного боя, и вооруженные силы России стали прилагать все усилия для развития оружия, отвечающего тенденциям войны будущего.

О том, какое большое внимание российская армия уделяет развитию БПЛА, можно судить по военной реформе 2015 года, когда Военно-воздушные силы и войска воздушно-космической обороны были объединены в Воздушно-космические силы; по тому, как часто российские беспилотники проводили разведку на сирийских полях сражений; а также по появлению многообещающего БПЛА «Охотник». Своим первым полетом С-70 нарушил традицию, в соответствии с которой беспилотники в России всегда применяясь исключительно с целью разведки. Подразделения, оснащенные С-70, стали способны выполнять как разведывательные, так и боевые задачи, более эффективно содействуя российским войскам в проведении операций и созданию устрашающего облика по всему миру.

Особое значение «Охотника» заключается не только в освоении российской армией технологий производства очередного новейшего оружия, он также является доказательством упорного желания России начать усиленно развивать боевые беспилотные подразделения. Возможно, за продвижением «Охотника» скрывается план ВС России по созданию боевых подразделений беспилотников.

Кружащийся горизонт. Каковы боевые способности нового беспилотника?

В соответствии с данными, находящимися в открытом доступе, вес С-70 составляет около 20 тонн, при горизонтальном полете он может развивать скорость до 920 километров в час и подниматься на 10500 метров. Невидимость беспилотника обеспечивает корпус, изготовленный из композитных материалов, стелс-покрытие как у Су-57 и конструкция «летающее крыло». Все это улучшает его характеристики в маршевом полете на дозвуковой скорости, а неизменный размах крыла помогает достичь большую дальность полета (до 3500 километров). Подобная конструкция применяется также в американских беспилотниках RQ-170 и X-47B, европейских Dassault nEUROn и британских Taranis.

С-70 «Охотник» — беспилотный летательный аппарат и в нем нет кабины пилота, из-за чего отпадает необходимость оснащать его системой жизнеобеспечения, что, в свою очередь, позволяет разместить более крупный топливный бак и отсек для ракет, увеличив боевой радиус действия до 4000 с лишним километров. Учитывая внешний вид и экономические параметры беспилотника, в нем скорее всего будет установлен такой же отсек для ракет, как и в Су-57. Боеприпасы будут размещаться внутри, и всего С-70 сможет переносить их до 2 тонн.

Основываясь на опубликованных видеоматериалах, несложно предположить, что энергетическая система «Охотника» будет включать турбореактивный двигатель АЛ-31Ф, применяемый в Су-27 и его модификациях. Сохранение форсажных камер привело к чрезмерному увеличению размеров камеры двигателя, а торчащее наружу хвостовое сопло сильно мешает летательным аппаратам сохранять полную невидимость, позволяя противнику обнаружить их при помощи инфракрасного излучения. Этот маленький недостаток намекает на ограниченность технических навыков и материальные трудности российских разработчиков БПЛА.

Учитывая необычную связь между С-70 и Су-57 в ходе ведения совместных боевых операций в будущем, вероятно, беспилотник будет оснащен более современным двигателем АЛ-41Ф, как у Су-57, который способен развивать тягу до 147 килоньютонов, его вес снижен на 150 килограмм, а тяговооруженность увеличена до 10,5. С таким двигателем летательный аппарат получает способность векторного ускорения, повышая свою маневренность и возмещая недостатки конструкции «летающее крыло». Несмотря на не самые блестящие успехи, летательный аппарат может быть причислен к шестому поколению.

В будущем общей тенденцией станет стремление к эпохе беспилотного «умного» боя

С появлением «Охотника», ряды беспилотников-невидимок пополнились. Новые поколения боевых самолетов с усовершенствованными характеристиками попадают в поле нашего зрения. Почему же крупные державы стремятся как можно быстрее обновить свою военную авиацию? Неужели произошли радикальные изменения в военной теории и искусственный интеллект начал занимать решающее место в войне будущего? Это, безусловно, так. В настоящее время искусственный интеллект (ИИ) переживает бурное развитие, технологически совершенствуется, расширяется сфера его применения. ИИ не только проникает в нашу повседневную жизнь, но и становится частью военной сферы, где каждое технологическое новшество влечет за собой революционные изменения в военной теории. В эпоху искусственного интеллекта неизбежно и в больших количествах будут возникать новые военные учения, знаменуя собой появление нового современного оружия, и беспилотники — явное тому подтверждение.

США вырвались далеко вперед в области искусственного интеллекта, исследования беспилотных технологий вышли у них на первый план и разрушили сложившиеся традиции. Конструкция стреловидных крыльев увеличило относительное удлинение крыла, аэродинамическое качество, дальность полета и грузоподъемность. Европейские страны также принимают соответствующие меры, стремительно приближаются коренные перемены в военной теории. Появление российского беспилотника «Охотник» говорит о наступлении эпохи «умного» беспилотного боя. Нам неизвестно, что будет дальше, но мы знаем, что стремление вступить в эпоху «умного» беспилотного боя уже не остановить.

При современном международном положении, Россия сконцентрировала усилия на развитии боевых подразделений, оснащенных беспилотниками вроде С-70, чтобы быть готовой к изменению внешнего облика и сути войны будущего.