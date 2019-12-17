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Россия поставила за границу винтовки Т-5000 на сумму 100 млн рублей 

RT на русском + ещё 4 54 минуты назад
РФ поставила за границу винтовки Т-5000 на 100 млн рублей
Фото: РИА Новости
Российская сторона поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 млн рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособоронэкспорта.
«Рособоронэкспорт реализовал контракт на поставку иностранному заказчику партии винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 миллионов рублей», — заявили в пресс-службе.
Также указывается, что в 2019 году было проведено более 40 презентаций таких винтовок на международных выставках в Кот-д'Ивуаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Германии, Бразилии, Мексике и Вьетнаме.
Кроме того, винтовки были презентованы на выставках «Армия-2019» и «Интерполитех».
В ноябре гендиректор предприятия «Промтехнология» Владимир Злобин заявил, что российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
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Теги:
Оружие , Армия , Другое , Владимир Злобин , Рособоронэкспорт , РИА Новости
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