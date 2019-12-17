Одна из самых мощных пушек в мире прошла импортозамещение

Дмитрий Семизоров. В 2019 году завершится модернизация одной из самых мощных пушек в мире 2С7М «Малка», которая способна использовать спецбоеприпасы с ядерным зарядом, сообщил гендиректор «Уралтрансмаша»

В декабре планируется завершить «капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия». Семизоров сообщил, что проведено импортозамещение, установлены новые приборные комплексы. В 2020 году будет подготовлен серийный выпуск.

Сейчас «Малка» на полигоне успешно проходит испытания, о которых сообщается впервые, передает РИА «Новости».

Также Семизоров рассказал, что уже ведутся поставки модернизированных «Тюльпанов».

Напомним, 2С7М «Малка» — модернизированный вариант орудия 2С7 «Пион», считается одной из самых мощных самоходных артиллерийских установок в мире.