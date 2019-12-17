Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Украина
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Политика
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
Политика
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Европа

Одна из самых мощных пушек в мире прошла импортозамещение 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
В 2019 году завершится модернизация одной из самых мощных пушек в мире 2С7М «Малка», которая способна использовать спецбоеприпасы с ядерным зарядом, сообщил гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров.
В декабре планируется завершить «капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия». Семизоров сообщил, что проведено импортозамещение, установлены новые приборные комплексы. В 2020 году будет подготовлен серийный выпуск.
Сейчас «Малка» на полигоне успешно проходит испытания, о которых сообщается впервые, передает РИА «Новости».
Также Семизоров рассказал, что уже ведутся поставки модернизированных «Тюльпанов».
Напомним, 2С7М «Малка» — модернизированный вариант орудия 2С7 «Пион», считается одной из самых мощных самоходных артиллерийских установок в мире.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В ОСК рассказали о состоянии «Адмирала Кузнецова» после пожара В ОСК рассказали о состоянии «Адмирала Кузнецова» после пожара РВСН сообщили о «Сармате» с гиперзвуковыми блоками нового поколения РВСН сообщили о «Сармате» с гиперзвуковыми блоками нового поколения Определены сроки сдачи фрегата «Адмирал Касатонов» и корвета «Гремящий» Определены сроки сдачи фрегата «Адмирал Касатонов» и корвета «Гремящий» 
Теги:
Оружие , Армия , Видео , Дмитрий Семизоров , Уралтрансмаш , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях 28
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками 20
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине 16
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Следующая за США: Британия обвинит РФ 60
Доцент-убийца рассказал о планах на жертву
Доцент-убийца рассказал о планах на жертву 11
Видео
Опубликовано видео об оскорбившей чувства верующих Собчак
02:55
Опубликовано видео об оскорбившей чувства верующих Собчак
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
00:48
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
Общество Статьи
Турция срывает покров с российских ЧВК
03:47
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире Армия
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение