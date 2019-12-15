Испытания водородного двигателя для «Ангары» отложены

Отложены испытания водородного двигателя для «Ангары»

Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе «Ангара», перенесены на 2020-2021 годы, свидетельствуют данные Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса ).

«На стенде В2б [в НИЦ РКП] продолжаются работы по подготовке стенда к испытаниям двигателя РД-0146Д, которые перенесены на 2020-2021 годы», — передает РИА «Новости» данные НИЦ РКП.

По информации НПО Энергомаш (предприятие Роскосмоса), КБ химавтоматики, входящее в его структуру, занимается созданием кислородно-водородного маршевого двигателя РД-0146Д с 2008 года. Двигатель обладает возможностью многократного включения в ходе полета.

В материалах Роскосмоса на сайте госзакупок отмечалось, что создание КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты «Ангара», потребует затрат в 9,1 млрд рублей до 2026 года.

В октябре глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания ракеты-носителя «Ангара-А5В» с кислородно-водородной ступенью начнутся на космодроме Восточный в 2026-2027 годах.