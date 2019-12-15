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Отложены испытания водородного двигателя для «Ангары» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Испытания водородного двигателя для «Ангары» отложены
Фото: ТАСС
Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе «Ангара», перенесены на 2020-2021 годы, свидетельствуют данные Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса).
«На стенде В2б [в НИЦ РКП] продолжаются работы по подготовке стенда к испытаниям двигателя РД-0146Д, которые перенесены на 2020-2021 годы», — передает РИА «Новости» данные НИЦ РКП.
По информации НПО Энергомаш (предприятие Роскосмоса), КБ химавтоматики, входящее в его структуру, занимается созданием кислородно-водородного маршевого двигателя РД-0146Д с 2008 года. Двигатель обладает возможностью многократного включения в ходе полета.
В материалах Роскосмоса на сайте госзакупок отмечалось, что создание КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты «Ангара», потребует затрат в 9,1 млрд рублей до 2026 года.
В октябре глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания ракеты-носителя «Ангара-А5В» с кислородно-водородной ступенью начнутся на космодроме Восточный в 2026-2027 годах.
Ранее сообщалось, что производитель решил снизить стоимость двигателя РД-191 для «Ангары». В январе в СМИ появились сообщения о том, что в двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект — якобы при старте двигатели ракеты могут разрушить ее. Позднее НПО «Энергомаш» опровергло сообщения об опасных дефектах.
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Теги:
Оружие , Армия , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , НПО "Энергомаш" , РИА Новости
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