Новая ракета США угрожает российским C-400

США заявили о способности своей новой ракеты преодолеть российские ПВО

Генерал армии Соединённых Штатов Джон Рафферти рассказал о прошедших 10 декабря испытаниях прототипа ракеты Precision Strike Missile (PrSM).

По словам американского военного, на европейском театре военных действий испытанная ракета будет нацелена на преодолении ПВО РФ (зенитных ракет С-400), а в Тихом океане — китайских военных кораблей, пишет Breaking Defence.

Генерал уточнил, что на вооружение Precision Strike Missile усилит американские войска. Она встанет на вооружение в 2023 году.