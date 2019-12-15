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США заявили о способности своей новой ракеты преодолеть российские ПВО 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Новая ракета США угрожает российским C-400
Фото: РИА Новости
Генерал армии Соединённых Штатов Джон Рафферти рассказал о прошедших 10 декабря испытаниях прототипа ракеты Precision Strike Missile (PrSM).
По словам американского военного, на европейском театре военных действий испытанная ракета будет нацелена на преодолении ПВО РФ (зенитных ракет С-400), а в Тихом океане — китайских военных кораблей, пишет Breaking Defence.
Генерал уточнил, что на вооружение Precision Strike Missile усилит американские войска. Она встанет на вооружение в 2023 году.
Как сообщал NEWS.ru ранее, российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал последствия для Европы из-за испытания американской баллистической ракеты. По мнению Пушкова, если после проведения испытаний Вашингтон разместит ракеты на континенте, это станет началом холодной войны.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Алексей Пушков , США
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