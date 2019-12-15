Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.

Военный, присутствовавший на первых летных испытаниях PrSM, состоявшихся в декабре, отметил, что разрабатываемое оружие является частью усилий армии США по поддержке ВВС и ВМС США в возможных многодоменных операциях. Рафферти напомнил, что на вооружение ракета должна поступить в 2023 году, а первое обновление (способность отслеживать и уничтожать движущиеся цели в зависимости от их радиоизлучения) получит в 2025-м.

По данным издания Defense News, в настоящее время максимальная дальность PrSM равняется 499 километрам, однако этот показатель может быть повышен до 550 километров, поскольку США и Россия не связаны обязательствами по Договору о ракетах меньшей и средней дальности.