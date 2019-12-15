Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности
Политика
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
Политика
На Украине готовы к «хорватскому сценарию»
На Украине готовы к «хорватскому сценарию»
В мире
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Политика

Американская PrSM станет убийцей российских С-400 

Lenta.ru 28 минут назад
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
Фото: РИА Новости
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Военный, присутствовавший на первых летных испытаниях PrSM, состоявшихся в декабре, отметил, что разрабатываемое оружие является частью усилий армии США по поддержке ВВС и ВМС США в возможных многодоменных операциях. Рафферти напомнил, что на вооружение ракета должна поступить в 2023 году, а первое обновление (способность отслеживать и уничтожать движущиеся цели в зависимости от их радиоизлучения) получит в 2025-м.
По данным издания Defense News, в настоящее время максимальная дальность PrSM равняется 499 километрам, однако этот показатель может быть повышен до 550 километров, поскольку США и Россия не связаны обязательствами по Договору о ракетах меньшей и средней дальности.
В августе 2018 года американская военно-промышленная компания Raytheon выложила на YouTube видео ракеты DeepStrike класса «земля-земля», предназначенной для поражения целей на расстоянии от 300 до 499 километров. Летные испытания данного оружия, конкурирующего в тендере Пентагона с PrSM от Lockheed Martin, пока не проводились.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
Последние новости
Определен естественный предел жизни человека Определен естественный предел жизни человека В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб» F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
Комментарии 
Теги:
Оружие , Армия , Войска , Пентагон , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности 369
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу 245
На Украине готовы к «хорватскому сценарию»
На Украине готовы к «хорватскому сценарию» 601
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы 297
Ротару оценила прием публики в Москве
Ротару оценила прием публики в Москве 1
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение