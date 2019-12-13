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В ВС США заявили, что РФ разрабатывает ядерные вооружения, которыми Вашингтон не обладает 

ТАСС 1 час назад
Россия продолжает разрабатывать ядерные вооружения, которыми не обладают Соединенные Штаты, но это не повод начинать гонку вооружений. Об этом заявил в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, заместитель главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США вице-адмирал Дэвид Крити.
"Россия продолжает наращивать ядерные вооружения, которыми Соединенные Штаты не обладают. Наша цель не состоит в том, чтобы не отставать от России и участвовать в гонке вооружений
Вопрос в надлежащем сдерживании", — считает вице-адмирал.
В связи с этим он подчеркнул необходимость модернизации ядерной триады США. "Если мы собираемся защищать нашу страну, мы должны оставаться ядерной державой
Времени в обрез, — добавил Крити. — Нам необходимо заменить все сразу".
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III), вице-адмирал указал, что СТРАТКОМ в этом вопросе консультирует американское внешнеполитическое ведомство. "Госдепартамент играет ведущую роль в вопросе заключения договоров по контролю над вооружениями. Минобороны и СТРАТКОМ, который является частью Минобороны, отводится важная роль в этом деле по консультированию руководства политической администрации США в том, что касается военного аспекта, последствий, рассматриваемых угроз и остальных вопросов. Занимающиеся вопросами соглашения по контролю над вооружениями дипломаты принимают эти советы во внимание", — сказал Крити.
"СТРАТКОМ поддержит любой договор о контроле над вооружениями, который обеспечит безопасность нашей страны. Важно, чтобы все стороны договора соблюдали его положения", — заключил замглавы СТРАТКОМ.
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Теги:
Оружие , Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , Госдеп США , Администрация США , ИТАР-ТАСС , США
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