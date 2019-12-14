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Пушков озвучил «мрачный сценарий» для Европы из-за ракет США 

Российская Газета + ещё 66 52 минуты назад
Озвучен «мрачный сценарий» для ЕС из-за ракет США
Фото: ТАСС
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что день, когда США испытали ранее запрещенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракету, может стать черной датой для Европы. По мнению сенатора, вслед за этим может последовать размещение американских ракет на европейской территории.
Это вернет Европу к ядерной конфронтации времен "холодной войны", считает представитель Совфеда. Пушков также написал в Twitter, что США готовились к данному испытанию задолго до выхода из ДРСМД.
Ранее Пентагон сообщил о прошедших в Калифорнии испытаниях неядерной баллистической ракеты наземного типа. В Госдуме РФ подчеркнули, что США не могли создать работающий прототип снаряда за девять месяцев вместо двух лет. В Кремле также отметили, что Вашингтон сорвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Теги:
Оружие , Армия , В мире , ДРСМД , Алексей Пушков , Пентагон , Госдума , Совет Федерации , США
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