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«Князь Владимир» завершил госиспытания 

Популярная механика + ещё 3 2 часа назад
«Князь Владимир» завершил госиспытания
Фото: © Фото : предприятие СЕВМАШ/ РИА Новости
Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 «Князь Владимир» успешно закончил государственные испытания.
Об этом заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, подчеркнув, что в настоящее время идёт работа по устранению выявленных замечаний.
"Севмаш" завершил государственные испытания и устраняет замечания, и я надеюсь, сдаст подводный крейсер "Князь Владимир", — приводит слова Алексея Рахманова ТАСС.
Ожидается, что сдача корабля ВМФ России состоится до конца 2019 года.
Напомним, закладка головного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» (заводской номер 204) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр «Борей-А») была произведена на производственном объединении «Северное машиностроительное предприятие» в Северодвинске 30 июля 2012 года. В октябре 2019 года "Князь Владимир" на плановых испытаниях в Белом море совершил пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава» из подводного положения по условной цели на полигоне Кура на Камчатке.
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Теги:
Оружие , Армия , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация , Севмаш , ИТАР-ТАСС
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