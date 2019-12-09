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В США рассказали о самой совершенной ракете против СССР 

Lenta.ru 47 минут назад
Высокоточная стратегическая AGM-129 Advanced Cruise Missile (ACM) класса «воздух — поверхность» была самой совершенной крылатой ракетой с ядерной боеголовкой, имевшейся у Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов во время холодной войны с СССР, пишет The Drive.
Американское издание напоминает, что AGM-129 ACM отличалась пониженной радиолокационной заметностью. В частности, ракета, кроме радиопоглощающего покрытия, получила рулевые поверхности необычной геометрии, утопленные в фюзеляже воздухозаборники и плоские выходные сопла.
Другими особенностями AGM-129 ACM называются наличие центрального процессора и навигация, использующая лазерную доплеровскую анемометрию и лидар. Согласно The Drive, такая ракета опередила свое время.
«Нельзя не подчеркнуть, насколько продвинутым был ACM для своего времени», — пишет издание.
В сентябре генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов назвал Х-101 ракетой с недостижимой для противника дальностью действия. В январе 2018 года он же оценил ее как лучшую в мире крылатую ракету.
AGM-129 ACM была принята на вооружение ВС США в 1990-м, снята — в 2012-м.
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Теги:
Оружие , Армия , Видео , Войска , Борис Обносов , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , США
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