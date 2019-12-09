В США рассказали о самой совершенной ракете против СССР

Высокоточная стратегическая AGM-129 Advanced Cruise Missile (ACM) класса «воздух — поверхность» была самой совершенной крылатой ракетой с ядерной боеголовкой, имевшейся у Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов во время холодной войны с СССР, пишет The Drive.

Американское издание напоминает, что AGM-129 ACM отличалась пониженной радиолокационной заметностью. В частности, ракета, кроме радиопоглощающего покрытия, получила рулевые поверхности необычной геометрии, утопленные в фюзеляже воздухозаборники и плоские выходные сопла.

Другими особенностями AGM-129 ACM называются наличие центрального процессора и навигация, использующая лазерную доплеровскую анемометрию и лидар. Согласно The Drive, такая ракета опередила свое время.

«Нельзя не подчеркнуть, насколько продвинутым был ACM для своего времени», — пишет издание.

AGM-129 ACM была принята на вооружение ВС США в 1990-м, снята — в 2012-м.