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В «МиГ» занялись разработкой скоростных беспилотников 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
«МиГ» разрабатывает скоростные беспилотники
Фото: ТАСС
Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники, которые смогут работать в единой информационной системе с истребителями МиГ-35 и другими самолетами, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Корпорация «МиГ» ведет работы по созданию авиационных комплексов на базе скоростных беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что разрабатываемые образцы авиационной техники будут иметь высокий боевой потенциал и смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, так и с другими авиационными комплексами», — приводит сообщение пресс-службы корпорации РИА «Новости».
В корпорации также сообщили, что в интересах Минобороны России производится новейший авиационный комплекс МиГ-35.
«Несколько самолетов МиГ-35 уже проходят освоение заказчиком. Кроме того, корпорация осуществляет модернизацию всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые сегодня эксплуатируются ВКС России. Аналогов данным самолетам в мире нет», — отмечает пресс-служба корпорации.
Напомним, в конце ноября президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности поручил расширить линейку разведывательных и ударных беспилотников.
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Теги:
Оружие , Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , МиГ
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