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Стало известно, как выглядит ядерный чемоданчик в раскрытом виде 

Вечерняя Москва + ещё 1 20 минут назад
«Ядерный чемоданчик» впервые показали изнутри
Фото: Wikipedia
Знаменитый ядерный чемоданчик представили в раскрытом виде. Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров рассказал о его устройстве.
По его словам, на самом деле кнопка «пуск» окрашена в белый цвет. Также на кадрах видно, что кнопка «отмена» красная. Кроме того, важной составляющей чемоданчика является индивидуальная флеш-карта.
— И это (флеш-карта — прим. «ВМ») один из тех ключей, которые закладываются. На этом мы подробности этого чемодана раскрывать не будем. Но заметьте одну вещь: это чемодан времен 50-летней давности, — заявил Егоров в эфире передачи «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».
По его словам, представленный на фотографии чемоданчик находился у офицера, который круглые сутки был поблизости с Верховным главнокомандующим.
Егоров добавил, что это первый случай на телевидении, когда чемодан разрешили показать в раскрытом виде.
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Теги:
Оружие , Армия , Алексей Егоров , ТК "Звезда"
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