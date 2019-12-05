«Ядерный чемоданчик» впервые показали изнутри

Стало известно, как выглядит ядерный чемоданчик в раскрытом виде

Знаменитый ядерный чемоданчик представили в раскрытом виде. Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров рассказал о его устройстве.

По его словам, на самом деле кнопка «пуск» окрашена в белый цвет. Также на кадрах видно, что кнопка «отмена» красная. Кроме того, важной составляющей чемоданчика является индивидуальная флеш-карта.

— И это (флеш-карта — прим. «ВМ») один из тех ключей, которые закладываются. На этом мы подробности этого чемодана раскрывать не будем. Но заметьте одну вещь: это чемодан времен 50-летней давности, — заявил Егоров в эфире передачи «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

По его словам, представленный на фотографии чемоданчик находился у офицера, который круглые сутки был поблизости с Верховным главнокомандующим.

Егоров добавил, что это первый случай на телевидении, когда чемодан разрешили показать в раскрытом виде.