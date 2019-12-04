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ВВС США заключили контракт на $1 млрд на разработку гиперзвуковой ракеты 

News.ru + ещё 4 1 час назад
В США создадут ответ российскому гиперзвуковому оружию
Фото: globallookpress.com
ВВС США заключили контракт с Lockheed Martin на $989 млн на разработку гиперзвуковой ракеты. Как сообщил Пентагон, корпорация должна будет разработать разделяющийся гиперзвуковой комплекс под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (ARRW) для оснащения стратегических бомбардировщиков.
Скорость ARRW, по некоторым данным, сможет достигать 20 Маха, а первые варианты ракеты могут получить ядерную боевую часть. Завершение работ по созданию ракеты намечено на 2021 год, а постановка на вооружение ВВС планируется уже в 2022 году, пишет «Интерфакс».
В настоящее время Lockheed Martin также работает над программой «Гиперзвуковое обычное ударное оружие» (HCSW) для базирования на стратегических бомбардировщиках B-52.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил увеличить в ближайшие 10 лет долю новейших вооружений до 70%. По словам главы государства, в ядерных силах эта цифра должна быть ещё выше.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Владимир Путин , Интерфакс , США
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