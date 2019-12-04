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Российские корабли назвали легкой добычей для противника 

Рамблер + ещё 4 7 минут назад
«Военно-промышленный курьер» пишет, что российские подводные ракетоносцы стали легкой добычей для противолодочных кораблей противника. По версии издания, в случае войны российские корабли будут уничтожены еще до того, как они успеют запустить ракеты.
Издание отмечает, что российские ракетоносцы выходят в открытый океан на боевое дежурство, хотя даже на территории собственных баз они видны спутникам слежения и уязвимы для превентивного удара.
«Районы развертывания отечественных подводных стратегических ракетоносцев без сопровождения кораблями дальней океанской зоны (в нужном количестве) остаются неприкрытыми», — отмечается в статье.
«Военно-промышленный курьер» раскритиковал решение российских военных отказаться от строительства полноценного океанского ударного флота в пользу небольших универсальных кораблей.
Издание отмечает, что при походах в Мировой океан фрегаты должен сопровождать танкер, что ограничивает маневр и повышает уязвимость боевых кораблей. Кроме того, на судах вместо металла применяют пластик и алюминиево-магниевые сплавы, что грозит пожаром в чрезвычайных ситуациях или при попадании снаряда.
Как сообщал «Рамблер», ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что в результате удара по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (штат Вирджиния, США) могут быть уничтожены сразу все американские авианосцы. Верфь в Ньюпорте — сейчас единственная в США, где строят и ремонтируют атомные авианосцы. Удары по ней могут быть нанесены крылатыми ракетами в обычном снаряжении.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Оружие , Армия , Видео , Войска , ВМФ России , Константин Сивков
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