Российские корабли назвали легкой добычей для противника

«Военно-промышленный курьер» пишет , что российские подводные ракетоносцы стали легкой добычей для противолодочных кораблей противника. По версии издания, в случае войны российские корабли будут уничтожены еще до того, как они успеют запустить ракеты.

Издание отмечает, что российские ракетоносцы выходят в открытый океан на боевое дежурство, хотя даже на территории собственных баз они видны спутникам слежения и уязвимы для превентивного удара.

«Районы развертывания отечественных подводных стратегических ракетоносцев без сопровождения кораблями дальней океанской зоны (в нужном количестве) остаются неприкрытыми», — отмечается в статье.

«Военно-промышленный курьер» раскритиковал решение российских военных отказаться от строительства полноценного океанского ударного флота в пользу небольших универсальных кораблей.

Издание отмечает, что при походах в Мировой океан фрегаты должен сопровождать танкер, что ограничивает маневр и повышает уязвимость боевых кораблей. Кроме того, на судах вместо металла применяют пластик и алюминиево-магниевые сплавы, что грозит пожаром в чрезвычайных ситуациях или при попадании снаряда.