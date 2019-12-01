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ВМФ РФ получит более пяти военных кораблей до конца года 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
ВМФ получит более пяти новых военных кораблей
Фото: Минобороны России
В частности, до конца декабря планируется спустить на воду подводную лодку «Волхов».
До конца текущего года российский флот получит новые корабли и суда, в том числе подлодку, фрегат и корвет. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета Военно-морского флота.
В частности, до конца декабря планируется спустить на воду подводную лодку «Волхов», которая станет второй в серии субмарин этого проекта, строящихся для Тихоокеанского флота.
«Также в состав ВМФ войдут фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", малый ракетный корабль "Ингушетия", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", средний морской танкер "Академик Пашин" и другие суда обеспечения», — заявил главком ВМФ.
Кроме того, завершается ремонт атомной подводной лодки «Вепрь», большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и гидрографического судна «Ромуальд Муклевич».
«Будет продолжена программа ремонта и модернизации больших противолодочных кораблей», — подчеркнул Евменов.
Накануне стало известно, что на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге завершено строительство корабля проекта 22800 «Одинцово». Он станет первым малым ракетным кораблем, оснащенным комплексом «Панцирь-М». В настоящее время его готовят к испытаниям.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Николай Евменов , Владимир Емельянов , Судостроительный завод "Пелла"
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