ВМФ получит более пяти новых военных кораблей

ВМФ РФ получит более пяти военных кораблей до конца года

В частности, до конца декабря планируется спустить на воду подводную лодку «Волхов».

До конца текущего года российский флот получит новые корабли и суда, в том числе подлодку, фрегат и корвет. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета Военно-морского флота.

В частности, до конца декабря планируется спустить на воду подводную лодку «Волхов», которая станет второй в серии субмарин этого проекта, строящихся для Тихоокеанского флота.

«Также в состав ВМФ войдут фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", малый ракетный корабль "Ингушетия", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", средний морской танкер "Академик Пашин" и другие суда обеспечения», — заявил главком ВМФ.

Кроме того, завершается ремонт атомной подводной лодки «Вепрь», большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и гидрографического судна «Ромуальд Муклевич».

«Будет продолжена программа ремонта и модернизации больших противолодочных кораблей», — подчеркнул Евменов.