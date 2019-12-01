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Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров 

РИА Новости + ещё 2 45 минут назад
На Украине признали превосходство российских кораблей
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнил характеристики украинского артиллерийского катера (МБАК) типа "Гюрза-М" и российского патрульного катера проекта "Соболь", признав превосходство последнего. Соответствующий пост Чмут опубликовал в своем Twitter.
"Украинский МБАК (около 54 тонн) и российский "Соболь" (около 57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, на восьми корпусах ВМСУ закончит их закупку", — написал эксперт, сопроводив сообщение фотографией "Соболя" и "Гюрзы-М".
Чмут, отвечая на комментарии читателей, указал, что российский катер в два раза превосходит украинский по скорости, а также имеет преимущество по мореходности. При этом он добавил, что по радиолокационной незаметности "Гюрза-М" вряд ли значительно выигрывает у более крупного российского катера.
Кроме того, эксперт рассказал о своих впечатлениях от другой украинской разработки — десантно-штурмового катера типа "Кентавр".
"Был на них. Печаль, боль, разочарование", — резюмировал Чмут.
По его словам, идеальным вариантом для Киева является закупка бывших в употреблении кораблей у западных стран, так как заказ украинского проекта — "лотерея".
"Мы БТР изготовить не можем нормально, не то что корабль", — заключил эксперт.
Патрульные катера проекта 12200 "Соболь" — серия патрульных катеров, строящихся для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Катер предназначен для перехвата быстроходных целей, охраны прибрежной зоны, обеспечения сохранности природных ресурсов, охраны прибрежных коммуникаций, судов, искусственных сооружений.
В настоящее время в состав украинских ВМС входят шесть бронекатеров типа "Гюрза-М", построенных заводом "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщали украинские СМИ, из-за многочисленных просчетов в конструкции катеров их поставки постоянно срывались.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Петр Порошенко , ФСБ
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