Украина показала новое оружие

На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»

Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.

По его словам, таким образом разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что эти ракеты в кратчайшие сроки поставят на вооружение военно-морских сил страны. Советник Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков сообщил, что ракета может "стелиться" вдоль поверхности моря на высоте пять метров и атаковать корабль.

"Мы впервые пролетели более 250 километров по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", — цитирует Коростелева информационно-консалтинговая компания Defence Express.

Он добавил, что на следующем этапе на испытаниях будут проверять боевые характеристики ракеты.

Ракета Р-360 имеет массу 870 килограмм, массу боевой части -150 килограмм, дальность пуска до 280 километров, скорость около 900 километров в час, высоту полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп шести пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от трех до пяти секунд. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 километров от берега, на его развертывание нужно до 15 минут.