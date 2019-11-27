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Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок в РФ 

ТК «Звезда» + ещё 2 29 минут назад
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок в РФ
Фото: ТК «Звезда»
Разработчик уверяет: новейшее снайперское оружие соответствует всем современным требованиям.
В России создана новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT. Дальность поражения оружия составляет два километра.
«Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм), тестовые испытания прошли успешно», — рассказал гендиректор предприятия-разработчика оружия ORSIS Владимир Злобин.
По его словам, серийное производство винтовки начнется в 2020 году.
Новейшее снайперское оружие соответствует всем современным требованиям. Как рассказал Злобин РИА Новости, разработчик уже получили предзаказы на оружие из других стран.
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Теги:
Оружие , Владимир Злобин , РИА Новости
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