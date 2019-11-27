Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок в РФ

Разработчик уверяет: новейшее снайперское оружие соответствует всем современным требованиям.

России создана новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT. Дальность поражения оружия составляет два километра.

«Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм), тестовые испытания прошли успешно», — рассказал гендиректор предприятия-разработчика оружия ORSIS Владимир Злобин

По его словам, серийное производство винтовки начнется в 2020 году.

Новейшее снайперское оружие соответствует всем современным требованиям. Как рассказал Злобин РИА Новости, разработчик уже получили предзаказы на оружие из других стран.