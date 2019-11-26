В США вспомнили аналог ядерного «Скифа» РФ

В США вспомнили аналог российского придонного ядерного «Скифа»

Американское издание пишет, что речь идет «о проекте для изучения возможности запуска небольших беспилотных летательных аппаратов [БПЛА] из капсул, которые могли бы лежать на морском дне в состоянии покоя и быть потенциально неизвестны потенциальным противникам в течение многих лет».

Согласно The Drive, БПЛА, переносящие различного рода полезную нагрузку, с данных придонных станций допускают возможность автоматического удаленного запуска.