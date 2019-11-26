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В США вспомнили аналог российского придонного ядерного «Скифа» 

Lenta.ru 34 минуты назад
В США вспомнили аналог ядерного «Скифа» РФ
Фото: Reuters
С 2013 года Управление перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, или DARPA) Министерства обороны США работало над программой Upward Falling Payloads (UFP), предполагающей развертывание атомными подводными лодками (АПЛ) с ракетами крылатыми глубоководных придонных станций, сообщает The Drive.
Американское издание пишет, что речь идет «о проекте для изучения возможности запуска небольших беспилотных летательных аппаратов [БПЛА] из капсул, которые могли бы лежать на морском дне в состоянии покоя и быть потенциально неизвестны потенциальным противникам в течение многих лет».
Согласно The Drive, БПЛА, переносящие различного рода полезную нагрузку, с данных придонных станций допускают возможность автоматического удаленного запуска.
В ноябре 2017 года ТАСС распространил заявление главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева о новейшем оружии России, в котором, в частности, говорилось, что «мы имеем в своем арсенале» ракетный комплекс «Сармат», атомные подводные лодки с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и ядерные ракеты донного базирования «Скиф». Позднее сенатор сказал, что ракеты «Сармат» и «Циркон» еще не приняты на вооружение российской армии.
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Теги:
Оружие , Армия , Виктор Бондарев , DARPA , Пентагон , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , США
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