Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
В мире
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
В мире
Турция отказалась поддержать НАТО в борьбе с Россией
Турция отказалась поддержать НАТО в борьбе с Россией
В мире
Россия против Украины: за кого "болеют" в США
Россия против Украины: за кого "болеют" в США
США

С-400 испытали против американских истребителей 

Популярная механика + ещё 24 2 часа назад
С-400 испытали против американских истребителей
Фото: РИА Новости
Ранее поставленные Россией в Турцию зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» полным ходом проходят «обкатку» местными военными. Последняя известная проверка включала использование комплексов для отслеживания истребителей F-16 Fighting Falcon.
До официального принятия турецкой армией С-400 на вооружение в апреле 2020 года ЗРК должны пройти множество тестов. Один из них проводился 25-26 ноября прямо в столичном регионе. Как следует из описания опубликованного новостным агентством İhlas видео, истребители летали прямо над Анкарой, а С-400 должны были отслеживать их своими радарами. Ранее эксперты уже отмечали, что новейший российский ЗРК определяет F-16 как «стандартную цель» и способен без проблем вести его. Возможно, широкое освещение испытаний является также средством давления на США, которые должны были поставить Турции партию истребителей пятого поколения F-35. Однако сделка сорвалась из-за намерений ближневосточной страны приобрести российские С-400.
Точная модификация истребителя не указывается, однако в распоряжении Турции находится большое количество этих самолетов как минимум трех разных модификаций. Данная страна является третьим по величине парка эксплуатантом F-16 в мире — более 250 бортов, причем все они произведены на местных предприятиях. General Dynamics F-16 Fighting Falcon является самым массовым истребителем четвертого поколения в мире. С 1979 года было построено свыше 4500 самолетов и самые старые серии регулярно проходят модернизации. В отличие от более новых истребителей, при создании F-16 не применялись технологии снижения радиолокационной заметности. Тем не менее, это современная, относительно дешевая и функциональная машина, полностью подтвердившая свои заявленные характеристики в нескольких военных конфликтах.
Видео дня. «Народный имам» женился на 13-летней девочке
Популярная механика: последние новости
Пентагон работает над глубоководными станциями Пентагон работает над глубоководными станциями Стратегический бомбардировщик покрылся морщинами Стратегический бомбардировщик покрылся морщинами МС-21 сделают из российских композитов МС-21 сделают из российских композитов
Комментарии 
Теги:
Оружие , Армия , Анкара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского 1
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста 271
Турция отказалась поддержать НАТО в борьбе с Россией
Турция отказалась поддержать НАТО в борьбе с Россией 6
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции 423
«Я еще нужен людям»: Соколов написал письмо из СИЗО
«Я еще нужен людям»: Соколов написал письмо из СИЗО 39
Видео
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
01:56
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
Происшествия Статьи
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
01:26
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение