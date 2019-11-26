С-400 испытали против американских истребителей

Ранее поставленные Россией Турцию зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» полным ходом проходят «обкатку» местными военными. Последняя известная проверка включала использование комплексов для отслеживания истребителей F-16 Fighting Falcon.

До официального принятия турецкой армией С-400 на вооружение в апреле 2020 года ЗРК должны пройти множество тестов. Один из них проводился 25-26 ноября прямо в столичном регионе. Как следует из описания опубликованного новостным агентством İhlas видео, истребители летали прямо над Анкарой , а С-400 должны были отслеживать их своими радарами. Ранее эксперты уже отмечали, что новейший российский ЗРК определяет F-16 как «стандартную цель» и способен без проблем вести его. Возможно, широкое освещение испытаний является также средством давления на США, которые должны были поставить Турции партию истребителей пятого поколения F-35. Однако сделка сорвалась из-за намерений ближневосточной страны приобрести российские С-400.

Точная модификация истребителя не указывается, однако в распоряжении Турции находится большое количество этих самолетов как минимум трех разных модификаций. Данная страна является третьим по величине парка эксплуатантом F-16 в мире — более 250 бортов, причем все они произведены на местных предприятиях. General Dynamics F-16 Fighting Falcon является самым массовым истребителем четвертого поколения в мире. С 1979 года было построено свыше 4500 самолетов и самые старые серии регулярно проходят модернизации. В отличие от более новых истребителей, при создании F-16 не применялись технологии снижения радиолокационной заметности. Тем не менее, это современная, относительно дешевая и функциональная машина, полностью подтвердившая свои заявленные характеристики в нескольких военных конфликтах.