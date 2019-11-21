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США нащупали «ахиллесову пяту» Китая 

Lenta.ru 20 минут назад
США нащупали «ахиллесову пяту» Китая
Фото: Reuters
В случае крупномасштабной кибервойны между США и Китаем либо любой другой подобной авторитарной страной второй потеряет гораздо больше, чем первый. Об этом сообщает портал Fifth Domain.
Американское издание, ссылаясь на заявление генерал-лейтенанта Корпуса морской пехоты (КМП) Эрика Смита, отмечает, что масштабное отключение интернета в Поднебесной сделает невозможным тотальный контроль властей над гражданами этой страны.
По его словам, Китай больше не будет Китаем, потому что они не будут удерживать контроль.
«Если я отключу все камеры и отключу все механизмы управления, Шанхай уже не будет Шанхаем через шесть месяцев после этого события», — сказал военный.
По мнению Смита, при отключении интернета, когда большая часть США окажется без сети, жители страны могут по-прежнему полагаться на правоохранительные органы местного, окружного и федерального уровней.
В августе специалисты Центра исследований США Сиднейского университета заявили, что США потеряли свое превосходство в западной части Тихого океана и неспособны противостоять Китаю в случае начала открытого конфликта.
В июле 2019 года китайские компании впервые вошли в рейтинг 100 самых крупных военно-промышленных поставщиков по версии Defense News, обогнав российские предприятия.
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Теги:
Оружие , Армия , В мире , Эрик Смит , МВД , Китай , США
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