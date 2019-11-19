Праворульный «Тигр» покорил азиатских силовиков

Лаоса, Мьянмы, Индонезии и Таиланда. Представленный на выставке Defense & Security в Бангкоке российский бронеавтомобиль "Тигр" с правым рулем вызвал интерес у руководства ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона. С натурным образцом машины ВПК-233136 ознакомились министры обороны Вьетнама

Как сообщает пресс-служба компании-производителя ООО "ВПК" , броневой автомобиль, также осмотрели министры внутренних дел из некоторых государств региона.

О тактико-технических характеристиках броневика пока не сообщается, так как единственный образец машины еще проходит ряд испытаний.

Отметим, что в мае на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" демонстрировался новый образец российской бронемашины. У нее улучшены все характеристики, так как она создавалась с учетом опыта боевого использования бронеавтомобилей на Ближнем Востоке.

Например, значительно доработана противоминная стойкость, в результате появилась способность выдерживать взрывы боеприпасов до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом. Полная масса составляет около девяти тонн. Вместимость, в зависимости от модификации, от двух до восьми человек. Максимальная скорость — не менее 120 километров в час. Запас хода — 1000 километров. Броневик можно оборудовать различным вооружением, в том числе боевым дистанционно управляемым модулем "Арбалет" и противотанковым комплексом "Корнет".