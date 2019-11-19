Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия
"Луна в активной фазе": защита о зверстве Соколова
"Луна в активной фазе": защита о зверстве Соколова
Происшествия
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах
Азия
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Происшествия

Праворульный «Тигр» покорил азиатских силовиков 

Российская Газета 1 час назад
Праворульный «Тигр» покорил азиатских силовиков
Фото: Российская Газета
Представленный на выставке Defense & Security в Бангкоке российский бронеавтомобиль "Тигр" с правым рулем вызвал интерес у руководства ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона. С натурным образцом машины ВПК-233136 ознакомились министры обороны Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Индонезии и Таиланда.
Как сообщает пресс-служба компании-производителя ООО "ВПК", броневой автомобиль, также осмотрели министры внутренних дел из некоторых государств региона.
О тактико-технических характеристиках броневика пока не сообщается, так как единственный образец машины еще проходит ряд испытаний.
Отметим, что в мае на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" демонстрировался новый образец российской бронемашины. У нее улучшены все характеристики, так как она создавалась с учетом опыта боевого использования бронеавтомобилей на Ближнем Востоке.
Например, значительно доработана противоминная стойкость, в результате появилась способность выдерживать взрывы боеприпасов до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом. Полная масса составляет около девяти тонн. Вместимость, в зависимости от модификации, от двух до восьми человек. Максимальная скорость — не менее 120 километров в час. Запас хода — 1000 километров. Броневик можно оборудовать различным вооружением, в том числе боевым дистанционно управляемым модулем "Арбалет" и противотанковым комплексом "Корнет".
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Российская Газета: последние новости
Израиль сообщил о перехвате запущенных по Голанам ракет Израиль сообщил о перехвате запущенных по Голанам ракет МИД РФ: Россия никогда не отрицала, что вернет Украине суда МИД РФ: Россия никогда не отрицала, что вернет Украине суда Новейшие российские вертолеты будут поставлять в Скандинавию Новейшие российские вертолеты будут поставлять в Скандинавию
Комментарии 
Теги:
Оружие , Армия , ВПК , Бангкок , Вьетнам , Индонезия , Лаос , Бирма , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400 58
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова 10
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах 81
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу 29
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии 537
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова
02:20
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
05:05
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия Ближний Восток
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение