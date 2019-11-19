Лазерное оружие у США? Россия улыбнулась

Феникс (Китай): на «Арли Берк» будет лазерное оружие? Россия улыбнулась: мы уже давно приняли лазерное оружие на вооружение

Феникс (Китай) . Россияне смеются, наблюдая, какой шум сейчас поднимается в США вокруг лазерного оружия. Еще в 2018 году Владимир Путин впервые рассказал о новом лазерном оружии «Пересвет», пишет

Лазер — искусственный пучок света, который считают четвертым главным открытием (не изобретением) ХХ века после ядерной энергии, полупроводников и компьютеров. Люди называли лазер «самым быстрым ножом», «самой точной линейкой», «самым ярким светом». По-английски слово «лазер» (laser) расшифровывается как «свет, усиленный вынужденной эмиссией радиации» (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Из-за этих исключительных характеристик, с самого момента открытия, лазер стал по-разному применяться в военном деле. Самая распространенная и известная многим область применения лазера — это лазерное оружие.

12 ноября на сайте «Хуаньцю» была процитирована статья из зарубежных СМИ, в которой сообщалось, что недавно на передней части капитанского мостика американского эсминца типа «Арли Берк» DDG-105 «Дьюи» была установлена «загадочная конструкция». Обычно на месте башни на капитанском мостике эсминцев типа «Арли Берк», запущенных в серийное производство, устанавливается одна скорострельная пушка Mark 15 Phalanx CIWS или комплекс зенитных управляемых ракет RIM-116 для участия кораблей в противовоздушных операциях. И все же устройство, установленное на эсминце «Дьюи» отличается от остальных. Внешне он напоминает лазерную систему «Гелиос» (HELIOS) компании «Локхид Мартин», поэтому некоторые СМИ высказывают предположение, что в будущем США примут на вооружение системы лазерного вооружения HELIOS вместо Mark 15 Phalanx CIWS и RIM-116.

О разработке и боевом применении лазерного оружия высокой мощности думали США и СССР во времена холодной войны. При этом США активнее проявляли себя в сфере лазерного оружия, которое сформировало там достаточно масштабную систему. Самым известным считается лазерный тестер (ABL), установленный на самолете «Боинг» 747-200 и используемый американской военной авиацией. В головной части этого самолета установлено сверхмощное лазерное оружие, способное выпускать пять лучей и вращаться на 360 градусов. Обычно дуло направленно внутрь, чтобы не навредить точной оптико-электронной системе. Во время применения, оно вращается и наводится на цель при помощи РЛС управления огнем. Так как лазерный луч движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, системе ABL не требуются сложные устройства для баллистических расчетов, например, упреждения и других параметров. Чтобы открыть огонь им необходимо всего лишь осуществить захват и сопровождение цели.

Кроме рассекреченных самолетов ABL, во времена холодной войны, США занимались масштабными разработками наземного лазерного оружия и даже опробовали его, уничтожив спутник, находившийся в космосе. Таким образом им удалось соответствовать требованиям противоракетной войны. В последнее время, помимо этого большого стратегического образца лазерного оружия, для армии и флота американскими военными были разработаны некрупные лазерные установки, перевозимые на автомобилях или кораблях. Такое вооружение не настолько громоздкое, как крупные стратегические образцы. Уменьшение габаритов сократило издержки на его производство. Его стали принимать на вооружение и применять в условиях реальных боевых действий.

Несмотря на разнообразие видов лазерного оружия в американской армии, многие извечные вопросы, связанные с лазером, так и остались неразрешенными. Чтобы стратегическое лазерное вооружение было достаточно эффективным, необходимы огромные энергетические системы. Это может быть используемый ABL модернизированный Боинг-747, его энергетических ресурсов хватает на пять выстрелов лазерной пушки, расположенной в носовой части самолета, однако это весьма нерентабельно.

Тактическое лазерное оружие, действующее на близких дистанциях, главным образом должно справляться с функцией эффективного перехвата ракет и снарядов. Однако в условиях ведения реальных боевых действий искусственно созданный или естественно образовавшийся пороховой дым н суше и туман на море могут стать препятствием для применения лазера. Так как лазер — луч по своей природе, он может рассеиваться при встрече с дымом или пылью, отчего значительно снижается его эффективность. Если туман имеет большую плотность, лазерное оружие может полностью выйти из строя. Применению лазерного оружия могут также помешать такие естественные явления, как ветер и дождь с грозой. Поэтому в плохих погодных условиях многоствольный «Гатлинг» намного надежнее лазерной пушки.

Еще один недостаток лазерного оружия заключается в том, что в отличие от обычного, оно нуждается в непрерывном поступлении энергии. Для того, чтобы выпустить лазерный луч, такому оружию нужна чистая энергия, если ее поступление прекращается, пушка тут же перестает работать. Обычное оружие использует энергию порохового заряда для того, чтобы вытолкнуть снаряд. Даже в случае прекращения энергоснабжения, оно может продолжать функционировать в ручном режиме, не влияя на ход боевых действий. В этом и заключается главное слабое место современного лазерного оружия.

Россияне смеются, слыша, какой шум поднимается в США вокруг лазерного оружия. 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин впервые рассказал о новом лазерном оружии «Пересвет» и показал анимационный видеоролик, демонстрирующий принципы его применения. СМИ сделали из этого вывод, что российское лазерное оружие обладает такими же, а может и лучшими боевыми характеристиками, чем американское оружие, произведенное в тот же период времени. Еще во времена холодной войны были рассекречены документы, сообщающие, что у СССР уже был опыт применения лазерного оружия наземного базирования для атаки и ослепления американского спутника— шпиона. Россия унаследовала плоды советских разработок в сфере лазерного оружия, а значит в техническом плане она не должна сильно отставать.

По сообщениям российских СМИ, 1 декабря 2018 года система лазерного вооружения «Пересвет» заступила на боевой дежурство, она также была включена в государственной план по вооружению до 2027 года. Вскоре она будет принята на вооружение всеми тремя видами вооруженных сил. В этом американское лазерное оружие явно уступает российскому!