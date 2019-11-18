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Политика

Пакистан испытал ядерную ракету малого радиуса действия 

Вести.Ru 1 час назад
Пакистан испытал ядерную ракету малого радиуса действия
Фото: РИА Новости
Стратегическое командование Пакистана испытало баллистическую ракету Shaheen I. Пуск провели для проверки боеготовности, сообщает агентство "Интерфакс".
Shaheen I относится к баллистическим ракетам малого радиуса действия. Она может нести как ядерную боевую часть, так и обычную. Дальность полета составляет 750 километров.
Также сообщается, что на вооружении Пакистана стоят еще две ракеты среднего радиуса: Shaheen II и Shaheen III. Первая способна достать цель на расстояние до 2 тысяч километров, вторая — до 2750 километров.
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Теги:
Оружие , Азия , Армия , В мире , Интерфакс , Пакистан
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