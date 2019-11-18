Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России
Политика
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Общество
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
В мире
Киев высказался об изменении политического строя в России
Киев высказался об изменении политического строя в России
В мире

Россия предложила арабскому миру защиту от беспилотников 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Россия предложила арабскому миру защиту от беспилотников
Фото: РИА Новости
"Рособоронэкспорт" предложил странам Ближнего Востока и Северной Африки купить российское радиоэлектронное оружие для борьбы с беспилотниками, в том числе роями дронов.
Об этом гендиректор компании Александр Михеев сообщил журналистам в понедельник на выставке Dubai Airshow 2019, где проходит презентация российских средств радиоэлектронной борьбы.
"Мы уже направили партнерам на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия", — рассказал Михеев.
По его словам, система надежно защищает целые территории и отдельные объекты "как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рои дронов".
Во время презентации специалисты "Рособоронэкспорта", в частности, рассказывают о возможностях комплекса радиоэлектронной борьбы "Реппелент", спсобного обнаруживать и подавлять беспилотники на расстоянии не менее 30 километров.
Комплекс может действовать в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер.
Для прикрытия особенно важных объектов — например, аэродромов и объектов атомной энергетики — "Рособоронэкспорт" предлагает комплексы "Сапсан-Бекас", способные обнаруживать беспилотники на дальности не менее 20 километров, а средствами активной радиолокации — на дальности 10 километров.
Еще один комплекс, который представляют на презентации, — "Купол". В его названии отражена его способность создавать над объектами защитный купол — непреодолимый барьер для беспилотников, действующий в радиусе не менее трех километров.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Последние новости
Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове
Комментарии 
Теги:
Оружие , Армия , Александр Михеев , Рособоронэкспорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование» 57
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Киев высказался об изменении политического строя в России
Киев высказался об изменении политического строя в России 375
Путин одобрил новый мегапроект
Путин одобрил новый мегапроект 1055
Видео
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
Песков назвал главный вопрос к Украине
02:00
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина В мире
Показаны действия Украины под Крымским мостом
00:36
Показаны действия Украины под Крымским мостом
Армия Украина
«Путин и Трамп многого не добились»
05:24
«Путин и Трамп многого не добились»
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение