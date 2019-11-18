Россия предложила арабскому миру защиту от беспилотников

"Рособоронэкспорт" предложил странам Ближнего Востока и Северной Африки купить российское радиоэлектронное оружие для борьбы с беспилотниками, в том числе роями дронов.

Об этом гендиректор компании Александр Михеев сообщил журналистам в понедельник на выставке Dubai Airshow 2019, где проходит презентация российских средств радиоэлектронной борьбы.

"Мы уже направили партнерам на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия", — рассказал Михеев.

По его словам, система надежно защищает целые территории и отдельные объекты "как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рои дронов".

Во время презентации специалисты "Рособоронэкспорта", в частности, рассказывают о возможностях комплекса радиоэлектронной борьбы "Реппелент", спсобного обнаруживать и подавлять беспилотники на расстоянии не менее 30 километров.

Комплекс может действовать в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер.

Для прикрытия особенно важных объектов — например, аэродромов и объектов атомной энергетики — "Рособоронэкспорт" предлагает комплексы "Сапсан-Бекас", способные обнаруживать беспилотники на дальности не менее 20 километров, а средствами активной радиолокации — на дальности 10 километров.

Еще один комплекс, который представляют на презентации, — "Купол". В его названии отражена его способность создавать над объектами защитный купол — непреодолимый барьер для беспилотников, действующий в радиусе не менее трех километров.