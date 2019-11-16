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Помпео: НАТО сталкивается с попытками Китая подорвать кибербезопасность 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Помпео: НАТО сталкивается с попытками Китая подорвать кибербезопасность
Фото: News.ru
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что Китай бросает вызов НАТО в сфере кибербезопасности. Он сделал это заявление, выступая в Университете Райса, который находится в г. Хьюстон, штат Техас.
Одна из проблем, которыми сейчас занимается НАТО, состоит в том, чтобы определить, как вести дела с Китаем. Эта организация создана для других целей, однако у киберугроз нет географических границ. НАТО сталкивается с попытками Китая подорвать безопасность Альянса, безопасность в сфере коммуникаций, поэтому мы понимаем, что Альянс должен меняться, — процитировали Майкла Помпео в ТАСС.
Он отметил, что США и раньше сталкивались с подобными вызовами. Однако, Запад никогда не встречал таких попыток от страны с огромным населением и сильной экономикой, которая тесно связанна с американской. Майкл Помпео заключил, что правительство Китая должно вести себя в соответствии со своими обещаниями и обязательствами.
Ранее News.ru писал о том, что Россия предложила ООН наладить взаимодействие в борьбе с киберпреступностью и политические разногласия не должны этому мешать. Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов пояснил, что необходим единый международный документ под эгидой ООН, регулирующий порядок взаимодействия государств по борьбе с такими преступлениями.
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Теги:
Оружие , Азия , Армия , Ближний Восток , В мире , Политика , США , Майкл Помпео , Генпрокуратура РФ , ООН , НАТО , ИТАР-ТАСС , Китай
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