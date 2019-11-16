Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Известный математик выпил "Крота" и попал в реанимацию
Известный математик выпил "Крота" и попал в реанимацию
Происшествия
Пограничник США выстрелил в россиянина
Пограничник США выстрелил в россиянина
Происшествия
"Подал заявление на паспорт РФ — продал душу"
"Подал заявление на паспорт РФ — продал душу"
В мире
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Происшествия

СМИ сообщили о скором возвращении Украине задержанных в Керченском проливе катеров 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Россия решила вернуть Украине задержанные корабли
Фото: РИА Новости
Россия вернет Украине катера, задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе. По данным СМИ, это может произойти до саммита в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря.
О принятии решения по возвращению Украине малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два информированных источника.
По их данным, в настоящее время представители силовых ведомств и МИД двух стран обсуждают дату и место передачи кораблей.
Источники уточнили, что возврат судов точно произойдет не в порту, а в море: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их встретят украинские буксиры. Отмечается, что суда будут возвращены вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов.
Личное оружие украинских моряков, рации и документы останутся в России, так как это вещественные доказательства в уголовном деле.
Один из источников издания допустил, что возврат судов может произойти до конца ноября: «Может, даже на следующей неделе».
Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы России.
В сентябре 2019 года все моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Дании испугались появления у России «арктического кулака» В Дании испугались появления у России «арктического кулака» Первые Су-30СМ прибыли из России в Белоруссию Первые Су-30СМ прибыли из России в Белоруссию Турции предложили резко разбогатеть за отказ от С-400 Турции предложили резко разбогатеть за отказ от С-400
Комментарии 
Теги:
Оружие , Армия , Войска , МИД , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный математик выпил «Крота» и попал в реанимацию
Известный математик выпил «Крота» и попал в реанимацию 5
Пограничник США выстрелил в россиянина
Пограничник США выстрелил в россиянина 163
«Подал заявление на паспорт РФ — продал душу»
«Подал заявление на паспорт РФ — продал душу» 2
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов 47
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру»
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру» 14
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение