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Сенаторы США потребовали от Эрдогана отказаться от С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 21 минуту назад
США потребовали от Эрдогана отказаться от С-400
Фото: ТАСС
Если Анкара не откажется от российских ЗРК С-400, законопроект о санкциях «будет продвигаться», заявил глава комитета по иностранным делам Сената США Джеймс Риш.
Риш заявил, что сенаторы на встрече главы американского государства Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «недвусмысленно вернули» турецкого лидера «к действительности» как в вопросе «разрушительных санкций», так и в связи с опасениями «относительно нападения на курдов».
Как заверил сенатор, Эрдоган уходил с переговоров «с четким пониманием» позиции американских законодателей, которые считают «сохранение российских С-400 неудачной идеей», передает ТАСС.
Риш заявил, что Турция не получит истребители F-35, пока не откажется от С-400. По словам сенатора, он как председатель комитета по иностранным делам намерен работать над тем, чтобы «шансы отправки F-35 из США в Турцию были равны нулю». Кроме того, будут «продвигать вперед» проект закона о санкциях.
«Это его выбор», — сказал сенатор.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , США , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Сенат США , ИТАР-ТАСС , Анкара , Турция
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