Сенаторы США потребовали от Эрдогана отказаться от С-400

Если Анкара не откажется от российских ЗРК С-400, законопроект о санкциях «будет продвигаться», заявил глава комитета по иностранным делам Сената США Джеймс Риш.

Как заверил сенатор, Эрдоган уходил с переговоров «с четким пониманием» позиции американских законодателей, которые считают «сохранение российских С-400 неудачной идеей», передает ТАСС.

Риш заявил, что Турция не получит истребители F-35, пока не откажется от С-400. По словам сенатора, он как председатель комитета по иностранным делам намерен работать над тем, чтобы «шансы отправки F-35 из США в Турцию были равны нулю». Кроме того, будут «продвигать вперед» проект закона о санкциях.