Эрдоган не исключил закупок у США ЗРК Patriot

«Мы можем преодолеть разногласия вокруг С-400 и F-35 (американских истребителей. — RT). Я сказал президенту Трампу о своём желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение», — приводит ТАСС его слова.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Трамп предложил Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими С-400.