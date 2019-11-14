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Эрдоган не исключил закупок у США ЗРК Patriot 

RT на русском 29 минут назад
Эрдоган не исключил закупок у США ЗРК Patriot
Фото: EPA
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что Анкара рассмотрит варианты покупки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot при поступлении выгодного предложения.
«Мы можем преодолеть разногласия вокруг С-400 и F-35 (американских истребителей. — RT). Я сказал президенту Трампу о своём желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение», — приводит ТАСС его слова.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что Трамп предложил Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими С-400.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Washington Post , ИТАР-ТАСС , Анкара , США , Турция
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