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Пентагон готов к изменениям в военной деятельности на Корейском полуострове 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Пентагон готов к изменениям в военной деятельности на Корейском полуострове
Фото: News.ru
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что готов к переменам в военной деятельности для помощи дипломатам в ситуации с КНДР.
Я думаю, что мы должны быть открыты для всего того, что даёт возможность нашим дипломатам сесть с КНДР вместе с нашими южнокорейскими партнёрами, чтобы переместить мяч вперёд к урегулированию путём переговоров выдвинутых вопросов, — заявил он журналистам.
Ранее Марк Эспер по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа. В частности, вопрос касался подполковника Александра Виндмана, который давал показания в Конгрессе во время слушаний, сообщал News.ru. Также в начале ноября 2019 года глава Пентагона подтвердил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии с целью обеспечения безопасности от «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).
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Теги:
Оружие , Азия , Армия , Ближний Восток , Политика , США , Марк Эспер , Пентагон , Исламское государство , КНДР
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