Пентагон готов к изменениям в военной деятельности на Корейском полуострове

Я думаю, что мы должны быть открыты для всего того, что даёт возможность нашим дипломатам сесть с КНДР вместе с нашими южнокорейскими партнёрами, чтобы переместить мяч вперёд к урегулированию путём переговоров выдвинутых вопросов, — заявил он журналистам.