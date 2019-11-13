Пентагон готов к изменениям в военной деятельности на Корейском полуострове 

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что готов к переменам в военной деятельности для помощи дипломатам в ситуации с КНДР.
Я думаю, что мы должны быть открыты для всего того, что даёт возможность нашим дипломатам сесть с КНДР вместе с нашими южнокорейскими партнёрами, чтобы переместить мяч вперёд к урегулированию путём переговоров выдвинутых вопросов, — заявил он журналистам.
Ранее Марк Эспер по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа. В частности, вопрос касался подполковника Александра Виндмана, который давал показания в Конгрессе во время слушаний, сообщал News.ru. Также в начале ноября 2019 года глава Пентагона подтвердил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии с целью обеспечения безопасности от «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).