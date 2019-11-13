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«Авангарды» приготовились заступить на боевое дежурство 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
«Авангарды» приготовились заступить на боевое дежурство
Фото: РИА Новости
Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, с ядерным планирующим блоком «Авангард», встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В конце ноября — начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов «Авангард», — сообщил источник ТАСС.
Он добавил, что в сейчас в позиционном районе «ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия».
Напомним, в послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о разработке в России целого ряда новейших образцов вооружения. В послании 2019 года глава государства продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса «Авангард» и о том, что лазерные комплексы «Пересвет», проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре.
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Теги:
Оружие , Армия , Владимир Путин , РВСН , ИТАР-ТАСС
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