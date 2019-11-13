«Авангарды» приготовились заступить на боевое дежурство

Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, с ядерным планирующим блоком «Авангард», встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В конце ноября — начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов «Авангард», — сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что в сейчас в позиционном районе «ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия».